Rusya'dan Sonra İran da Telegram'ı Engelledi!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram'a gelen engellemelere bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz aylarda İran'daki protestolarla alakalı nefret söylemleri içeren gruplar Telegram tarafından kapatılmış ve bu sayede İran hükümeti ile daha olumlu ilişkiler kurulmaya çalışılmıştı. Hatta şirketin CEO'su Pavel Durov, "Şiddete teşvik, Telegram kurallarına aykırıdır ve emin olduğumuzda, grubun boyutu ve kullanıcı sayısı ne olursa olsun kapatırız." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu bağlamda atılmaya çalışılan olumlu adımlar işe yaramamışa benziyor. Geçtiğimiz ay Rusya'nın 'kullanıcı ve mesajlaşma bilgilerini hükümete vermeyi reddetmesi' gerekçesiyle Telegram'ı engellemesinden sonra, bu kervana İran da katıldı ve ülke çapında Telegram'ın kullanımını engelledi.

Burada Telegram için endişe verici olan tabi ki nüfusa oranla dünyada en çok Telegram kullanan ülkenin İran olması diyebiliriz. Nitekim 80 milyonlu İran nüfusunun 40 milyona yakını Telegram kullanıyor. Engelleme kararı sonrasında hükümet kanadı, vatandaşları yerli bir mesajlaşma alternatifi olan Soroush isimli programı kullanmaları yönünde bilgilendirmiş.

Yaşanan durumun geçici mi yoksa bir hükümet politikası olarak kalıcı mı olacağı şu an için bilinmese de Telegram'ın önümüzdeki dönemlerde ülke hükümetleriyle arasını nasıl düzelteceği de farklı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor.