Rusya'dan Türkiye'ye 3 Metrelik Teleskop Aynası

Rusya'da faaliyet gösteren Lıtkarinskiy Optik Cam Fabrikası (LZOS), ülkemize ait bir teleskop için 3 metre uzunluğunda ayna yapacağını açıkladı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 3 metre uzunluğundaki teleskopu için aynı uzunlukta ayna ürereceğiz" ifadelerini kullandı. LZOS başkanı Aleksandr İgnatov, ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın (Atakama Çölü'nde) 39 metre uzunluğunda bir teleskopu faaliyete geçireceğini belirterek kendilerinin de özellikle M5 aynaları için davet edildiğini söyledi.

Öte yandan açıklamalarına devameden Rus şirket yöneticisi, ülkemizin teleskopunun Avrupalılar tarafından yapılacağını sözlerine ekledi. Türkiye'de son birkaç yıldır birçok üniversite tarafından uzay gözlemiyle ilgili olarak teleskop geliştirme çalışmaları yapılıyor.