Putin'den Kan Donduran Nükleer Silah Açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekleştirdiği basın toplantısında hiçbir füze savunma sistemi tarafından durdurulamayacak nükleer füzeler geliştirdiklerini ve bu füzelerin dünyanın herhangi bir noktasına ulaşabildiğini açıkladı.

18 Mart’ta gerçekleşecek Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri öncesinde yeni geliştirdikleri füze sistemleri hakkında açıklamalarda bulunan mevcut Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşması sırasında üstü kapalı bir şekilde Birleşik Devletler ve NATO’yu tehdit etti.

Geliştirdikleri yeni nükleer füzelere dünya üzerindeki mevcut hava savunma sisteminin karşı koyamayacağını belirten Putin, ‘’Dünyanın her yerini vuracak kapasiteye sahibiz.’’ sözleri ile adeta başta Trump olmak üzere diğer devlet liderlerini tehdit etti.

Geliştirilen nükleer füzelerin dünyanın hemen hemen her noktasına ulaşabildiğini öne süren Putin, Rusya sınırlarında bulunan NATO konuşlanmalarının ve ABD füze savunma sistemlerinin yeni füzeleri karşısında etkisiz kalacağını iddia etti.

Seyir füzeleri tarafından taşınabilen nükleer savaş başlıkları de ürettiklerini açıklayan Putin, ‘’Rusya ve müttefiklerine karşı bir saldırı, Rusya'ya bir saldırı olarak kabul edilecek ve derhal buna yanıt verilecek.’’ diyerek ABD’ye meydan okudu.

Yeni bir nükleer başlık ve bu nükleer başlıkları taşıyabilecek yeni bir su altı drone’u geliştirdiklerini açıklayan Putin, hiçbir füzesavarın bu başlıkları durduramayacağını belirtti. Putin, ayrıca kruz füzeleri tarafından taşınabilecek yeni küçük nükleer başlıklar geliştirme aşamasında olduklarını da açıkladı.