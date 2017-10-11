Rusya, ‘Düşünce Gücüyle Çalışan’ Otomobil Geliştirdi!

Rus bilim insanları, engellilerin düşünce gücüyle kullanabilecekleri bir elektrikli araba geliştiriyorlar.

Rusya’nın yerel gazetelerinden Rossiskaya Gazeta'nın aktardığı habere göre Nijnıy Novgorodlu bilim insanları, düşünce gücüyle çalışan bir otomobil geliştiriyorlar.

Nijnıy Novgorod Devlet Üniversitesi'nden Vasiliy Mironov’un açıklamalarına göre Nöromobil adı verilen araç, daha çok engellilere hitap edecek. Araçta bulunacak kontrol sistemi, beyindeki farklı eylem modellerini çıkarabilme yetisine sahip olacak. Aracın kontrolü, araçta bulunacak özel arayüz ile beyinden alınan sinyallerin komuta dönüştürülmesiyle sağlanacak. Nöromobil, bu özelliği ile bir kaza sonucu meydana gelen felç ya da omurilik zedelenmesi sonucu vücudunu hareket ettiremeyen kişiler için de güzel bir alternatif oluşturacak.

Düşünce gücüyle çalışan ilk otomobil prototipi Nöromobil değil. Daha önce Opel, düşünce gücüyle çalışabilen Opel Mind isminde bir araç tanıtmıştı.