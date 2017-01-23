Rusya, 'Her Zırhı Delebilecek' Bir Silah Ürettiğini İddia Etti!

Artık geleneksel savaşlar ve onlarda kullanılan silahlar tarih oluyor. Rusların yeni mimarisi, sadece askeri düzeyde değil, uzay yolculuklarında da kullanılabilir.

Bir zamanlar savaşın en bilindik parçaları olan patlamalar ve silah sesleri, yakında tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini alacak. Rus uzmanlar, elektro-manyetik temellere dayanan yeni bir silah geliştirmeye odaklıyor: Raylı fırlatıcı!

Rus bilim adamları ekibi, ilk prototipin yeryüzünde bulunan her tür zırhı parçalayacak kadar hızlı olduğunu iddia etti. Fırlatılan çekirdekler, saniyede 3 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Rusya, silahı yeni nesil askeri topçu sınıfını yeniden tanımlamak üzere geliştirse de başka fikirleri de değerlendiriyor. Bu tür bir teknoloji, uzay fırlatışlarında da kullanılabilir. Zira kuvvetlendirici roketlerin, yerçekimini aşmak için ihtiyaç duydukları hızın hemen hemen yarısından bahsediyoruz.

Birleşik Devletler bu tür bir silahın kendi versiyonunu üretmek istiyor. ABD'nin projesinde, Ruslarınkine göre çok daha büyük bir mimari esas alınmış. ABD'nin devasa mermileri hipersonik hızlarda hareket edebiliyor. Rusya'nın raylı mermisi yaklaşık bin kat daha küçük ve 11,000 km/saat hızlara ulaşmayı başardı.

Videoda fırlatıcı, kalın bir alüminyum plakadan kesilen 15 gramlık plastik bir silindir ile ateşleniyor. Yıkım gücü ise muazzam.