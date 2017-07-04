Rusya devlet geliştirme bankası VEB, blok zinciri teknolojilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere yenilikler için, Çin Kalkınma Bankası'ndan 6 milyar yuan'lık (882.35 milyon $) anlaşma imzaladı.

2014 de Rusya'daki Soçi Kış Olimpiyatları için geliştirme ve inşaat çalışmalarına finans sağlayan VEB'in (Rusya Yatırım Bankası) borçlarla başı dertte. Ukrayna çatışmasına karşı Batı baskısı altında olan Rusya, ABD ve Avrupalı ​​yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlayamıyor.

Çin ile anlaşma konusundaki yayınlanan bildiride VEB, Çin kredi bankasının kendilerine 15 yıl boyunca 50 milyar ruble (844 milyon dolar) finansman sağlayacağı açıkladı.

VEB başkanı Sergei Gorkov gazetecilere verdiği demeçte, "Blockchain (blok zinciri) teknolojisi, tüm tarafların güvenli bir ağ üzerinden belgeleri takip etmelerini ve üçüncü kişiler tarafından doğrulanmalarını gerektirmeyecekleri elektronik kayıt tutma işlemini sağlar" dedi.

Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti sırasında imzalandı.