2014 de Rusya'daki Soçi Kış Olimpiyatları için geliştirme ve inşaat çalışmalarına finans sağlayan VEB'in (Rusya Yatırım Bankası) borçlarla başı dertte. Ukrayna çatışmasına karşı Batı baskısı altında olan Rusya, ABD ve Avrupalı yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlayamıyor.
Çin ile anlaşma konusundaki yayınlanan bildiride VEB, Çin kredi bankasının kendilerine 15 yıl boyunca 50 milyar ruble (844 milyon dolar) finansman sağlayacağı açıkladı.
VEB başkanı Sergei Gorkov gazetecilere verdiği demeçte, "Blockchain (blok zinciri) teknolojisi, tüm tarafların güvenli bir ağ üzerinden belgeleri takip etmelerini ve üçüncü kişiler tarafından doğrulanmalarını gerektirmeyecekleri elektronik kayıt tutma işlemini sağlar" dedi.
Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti sırasında imzalandı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada, "Finansman, özel sermaye fonlarına katılım ve tahvil ihraçlarının geri satın alınması şeklinde olacak, yüksek teknoloji ve yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefleyecektir. Sağlanan para enerji, ulaştırma, endüstriyel ve enerji altyapı projeleri, Sibirya ve Uzak Doğu'daki sınır ötesi projeleri finanse etmek için kullanılabilir" dedi.