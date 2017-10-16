Kripto paranın yasal paralar karşısında önlenemez yükselişi, devletleri ve resmi kuruluşlarını bu yönde adımlar atmaya itiyor. Rusya’da ortaya çıkan haberlere göre Devlet Başkanı Putin, kapalı kapılar ardında “CryptoRuble” için ilk görüşmeyi yaptı.

Geçtiğimiz hafta IMF, Rusya ve Çin’in Bitcoin’i yasallaştırma ve kontrol altına alma girişimlerinden sonra kripto paraların başlıca birimleri olan Bitcoin ve Ethereum gibi versiyonlar, yatırımcılarına ciddi rakamlar kazandırdı. Bu yükselişin ardında, resmi kurumlardan gelen açıklamaların etkisi çok büyüktü. Uzmanlar, Bitcoin’in 6000 dolarlık barajı yakalamasını bekliyor.

Rusya’dan gelen ilk resmi açıklamalara göre devlet, kendi kripto parasını üretmek için resmi makamlara yetki verecek. CryptoRuble üretimi Rusya tarafından kontrol altına alınacak ve doğrudan Ruble ile değişimi yapılabilecek. Ancak CryptoRuble’yi satan kişiler kaynaklarını resmi bir şekilde tebliğ edemezlerse Rusya’nın %13’e yakın vergi uygulamasına boyun eğecekler. Aynı vergilendirme koşulları, kripto para ve altın arasında yapılan satın alma işlemlerinde de uygulanmaya başlanacak. Konu hakkında açıklama yapan Rusya Haberleşme Bakanı Nikolay Nikiforov şunları söyledi:

"CryptoRuble'yi tek ve basit bir nedenle üretmeye karar verdik: Eğer yapmazsak, 2 ay içinde Avrupa Ekonomi Topluluğu’ndaki (EurAsEC) komşularımız yapacaklar.

Duyuru Rusya’nın kriptokrasi dünyasına kesin bir şekilde gireceğinin ilk sinyallerini verse de, Bitcoin gibi merkezi olmayan kripto paraların yasallaştırılması pek mümkün gözükmüyor. Tam tersine Putin yakın bir geçmişte kısa bir süreliğine ülkesinde tüm kripto paraları yasaklamıştı.

Açıkçası uzaktan bakınca temel anlamda bir çelişki olduğunu görmek mümkün. Rusya, hem Bitcoin’i yasallaştıracağını söylüyor, hem de Kremlin destekli olan Ethereum’a katkılarını reddetmiyor. Bir yandan yasaklar çıkartırken şimdi de kendi yasal kripto parasına ilişkin ilk duyuruyu yapıyor. Neler olacağını kestirmek zor, bekleyip göreceğiz.