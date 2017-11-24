Rusya, Nükleer Füze Testinin Panoramik Videosunu Paylaştı

Rusya, uzun yıllardır ordu envanterinde bulunan ve yakında yerini yeni füzelere bırakacak olan Topol-M kıtalararası balistik füzesinin bir testine ait görüntüleri 360 derecelik bir video olarak paylaştı.

Tüm dünyada sinirler gerilmeye devam ederken Rus Silahlı Kuvvetleri’nin TV ağı olan Zvezda TV, Rusya’nın kıtalararası balistik füzesi olan Topol-M’in testlerine ait 360 derecelik kısa bir video yayınladı.

Test gece gerçekleştiği için orijinal videoda fırlatma anına kadar herhangi bir şey görünmüyor. Bu nedenle Zvezda TV, 360 derece videoya hem Topol-M’i hem de fırlatma bilgilerini vurgulamak için bilgisayarla oluşturulmuş bazı görüntüler ekledi.

Topol-M (RT-2PM2), Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri’nin kullandığı bir füze rampası ya da mobil fırlatıcı tarafından fırlatılabilen kara tapanlı bir araçtır. Rus Savunma Bakanlığı, Topol-M’i Yars füzeleri ile değiştirmeyi planlamaktadır.

Zvezda TV’nin paylaştığı Topol-M fırlatılışını 360 derece olarak aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.