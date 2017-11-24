Rusya, Nükleer Füze Testinin Panoramik Videosunu Paylaştı

Tüm dünyada sinirler gerilmeye devam ederken Rus Silahlı Kuvvetleri’nin TV ağı olan Zvezda TV, Rusya’nın kıtalararası balistik füzesi olan Topol-M’in testlerine ait 360 derecelik kısa bir video yayınladı.
Test gece gerçekleştiği için orijinal videoda fırlatma anına kadar herhangi bir şey görünmüyor. Bu nedenle Zvezda TV, 360 derece videoya hem Topol-M’i hem de fırlatma bilgilerini vurgulamak için bilgisayarla oluşturulmuş bazı görüntüler ekledi.
Topol-M (RT-2PM2), Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri’nin kullandığı bir füze rampası ya da mobil fırlatıcı tarafından fırlatılabilen kara tapanlı bir araçtır. Rus Savunma Bakanlığı, Topol-M’i Yars füzeleri ile değiştirmeyi planlamaktadır.
Zvezda TV’nin paylaştığı Topol-M fırlatılışını 360 derece olarak aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.