Rusya, Kutup Bölgesinde Muazzam Bir Askeri Üs İnşa Etti

Rusya, nükleer savaş başlıklarının bile depolanabileceği ve 150 askerin konuşlanacağı üssün belli kısımlarını kamuoyu ile paylaştı.

Rusya, 150 askerin yanı sıra, nükleer başlıklarla donatılmış savaş uçakları bulunacak kutup askeri üssünü tanıttı. Kompleks, Rus bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle boyanmış durumda ve Franz Josef Archipelago'daki uzak Alexandra Bölgesi'nde inşa edildi. Üssün bazı noktaları sır kalırken, bazı noktalarda komutanlarca tanıtım gerçekleştirildi.

Yetkililer, söz konusu üstte askeri jetleri konuşlandırmayı planladıklarını ifade ettiler. Uzun menzilli bombardıman uçağı MiG-31 savaşçıları ve yeni nesil avcı-bombardıman uçağı SU-34 seçenekler arasında bulunuyor. Moskova Times'a göre, tesiste askerlerin kullanımı için büyük bir sinema, masa tenisi ve bilardo odaları ile sanat stüdyoları da bulunacak.

Rusya, bolca petrol bulunan kutup bölgelerinde Amerika, Çin ve Norveç gibi ülkelerle sürekli rekabet halinde. Ne de olsa; Kuzey Kutup bölgesindeki petrolün toplam değerinin 30 trilyon dolar seviyesinde olduğunu düşünülüyor. Askeri üssün inşasının en önemli nedeni de bu olarak görülüyor. Bir teknoloji harikası olan üst, 150 askere 18 ay boyunca sıfır derecenin altında otonom olarak elektrik sağlayabilecek.

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