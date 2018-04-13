Rusya, Mesajlaşma Uygulaması Telegram'ı Yasakladı!

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) açtığı dava sonucunda çıkan mahkeme kararıyla yasaklandı.

Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram, Roskomnadzor tarafından açılan davanın sonuçlanmasıyla kendi ülkesinde yasaklandı. Yasaklanma işlemine sebep olan dava, Rus devlet güvenlik hizmetlerinin kullanıcı mesajlarına erişmesine izin vermeyi reddetmesi nedeniyle devlet kanadıyla büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bildiğiniz üzere Telegram'ın en önemli özelliklerinden birisi, uçtan uca şifreleme yöntemiyle kullanıcılara gizliliği vaat etmesiydi.

Dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı olan güvenli mesajlaşma uygulaması Telegram, WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ise bazı potansiyel terör olaylarına önceden müdahale edilebilmesi için ve yurttaşların korunabilmesi için bu mesajlardan bazılarının okunabilmesi gerektiğini iddia ediyor. Ancak, Telegram, kullanıcı verilerini en üst düzey güvenlikte tuttuğunu belirterek bu bilgileri vermeyi reddediyordu.

TASS haber ajansına göre mahkeme, "Mahkeme Roskomnadzor'un şartlarının yerine getirilmesine karar verdi". Mahkeme başkanı Yuliya Smolina, “Bilgiye erişim yasağı, FSB’nin taleplerinin, kullanıcı mesajlarının şifresini çözmek için anahtarlar sağlaması sağlanıncaya kadar yürürlükte olacaktır.” ifadelerini kullandı. Yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği belli olmasa da Roskomnadzor başkanı Alexander Zharov kararın kesinlikle uygulanacağını belirtti. Rusya'nın bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce gerçekten güvenlik amaçlı mı yoksa muhaliflere yönelik bir denetim uygulması mı?