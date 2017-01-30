Rusya'nın 500 Ton Yük Taşıyabilen Süper Uçak Konsepti!

Rusların geliştirdiği ve kargo uçakları ile deniz uçaklarının kusursuz bir karışımı olan araç, parlak bir gelecek vadediyor.

Rusya'da geliştirilen yeni sivil kargo uçağı, okyanus üzerinde 500 tona kadar yük taşıyabiliyor. Projede neredeyse son aşamaya gelindi. Araç, yakıt verimliliği için yüzeye yakın uçacak bir mimariye sahip olacak.

Rusya'nın süper taşıyıcı aracı, deniz uçağı ve kargo uçağının başarılı bir kombinasyonu. Su ya da buz gibi belli derecede pürüzsüz bir yüzey üzerinden kalkış yapabilen melez, daha az sürtünme kuvvetine ihtiyaç duyuyor. Söz konusu taşıt, böylece daha az yakıt tüketiyor.

Melezin geliştirilmesi sırasında Zhukovski Aero Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGI) ile çalışıldı. Düzinelerce tasarım arasında standart konteynırın depolanabildiği, "uçan kanat" tarzı gövde mimarisinde karar kılındı. Melez taşıtta, buna ek olarak iki sabit kanat ve gövdeyi tamamlamak için bir kuyruk da mevcut.

Rus yetkililer, hava-deniz üniteleri melezi hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

"Konsept çalışması, TsAGI'nin alt süpersonik rüzgar tünellerinde, ölçek modelinin test edilmesini içeriyordu. Araç, testlerde beklediğimizden de üstün bir aerodinamik performans gösterdi."

Geliştirici, melez taşıtın karada özel altyapıya ihtiyaç duymayacağını ve arazinin izin verdiği yerde kıyıda konumlanabileceğini iddia etti. Üstelik taşıt, daha önce de belirttiğimiz gibi 500 tona yakın yük taşıyabilecek.

Süper taşıyıcı, jet yakıtı ve diğer özel bir uçak yakıt türü LNG'nin yer alacağı dört adet motora sahip. Kriyojenik olarak sıvılaştırılmış yakıt, büyük bir depoda saklanacak.

Yüksek teknoloji ürününün, 2020 yılında ortaya çıkması bekleniyor.