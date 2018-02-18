Özel danışman Robert Mueller tarafından yayınlanan iddianame, 2016 seçimlerine dair birçok yeni tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın sosyal medya hesaplarıyla müdahale edildiği yönündeki suçlamalar yeni bir boyut kazandı. Uzun bir süredir yurt dışındaki medyanın gündemini oluşturan ABD 2016 seçimleri ve Rusya arasındaki bağlantıyla ilgili yeni bir iddianame yayınlandı. Twitter’ın Rus botlarının Trump’a destek verdiğini açıklamasından sonra birçok yetkili kişi konuyu araştırmaya başlamıştı.

Özel danışman Robert Mueller konuyla ilgili araştırmalarını tamamlayıp içerisinde kanıtlarında bulunduğu bir iddianame yayınladı. İddianame yalnızca Twitter ile sınırlı kapmayıp, Facebook, Instagram, YouTube ve PayPal gibi diğer çevrimiçi platformlarda da rus botları tarafından Trump’a verilen desteği gözler önüne serdi. Trump’a destek vermekle kalmayan rus botları, ABD seçimlerindeki rakibi Hilary Clinton’u karalama kampanyası da başlattılar.

Özel yetkili savcı Mueller Trump'un seçim kampanyasını yürüten ekiple Rus hükümeti arasında yasa dışı bir anlaşma olup olmadığını soruşturmasının yanı sıra, Trump'un Başkan seçilmesinin ardından Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Rusya'dan müdahale iddialarıyla ilgili soruşturma yapmasını engelleyip engellemediğini araştırmaya devam ediyor.

Cumartesi günü kendini savunmak isteyen Trump, Rusyanın seçimleri etkilemediğini iddia etmek amacıyla Goldman’ın tweetlerini paylaştı ve medya kuruluşlarının gerçeklerini göstermediğini iddia etti. Goldman, Rusların seçimleri etkilemeye çalışmadığını çünkü her iki taraf içinde protesto gerçekleştirdiklerini iddia etti. Ancak oluşturulan kamuoyu tam tersini savunuyor. Peki, siz kimin haklı olduğunu düşünüyorsunuz?