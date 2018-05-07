Rusya, son dönemde sosyal medya üzerinden dış ülkelerin seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Twitter üzerinden bot hesaplar ile İngiltere seçimlerine karıştığı iddia edilmiş ve birçok kanıt sunulmuştu. Henüz bu konu gündemden düşmemişken bir başka seçime müdahale suçlaması da ABD'den geldi. İddiaya göre Rusya, Facebook üzerinden yayınladığı yaklaşık 3000 reklamlı içerikle ABD seçimlerine müdahil olmaya çalıştı.

Demokratlar ise bu konuyu kanıtlamakta oldukça kararlı görünüyor. Rus hesaplar tarafından ödemesi yapılan ve seçim propagandası niteliği taşıyan reklamları belirlediklerini söyleyen Amerikalı demokratlar, Facebook ile yürüttükleri görüşmeler sonrasında bu belgelerin tamamının halk ile paylaşılacağını da ekliyor. Facebook reklamlarını kaç kişinin gördüğü, hedef kitlesinin ne olduğu ve bu reklamların kaç farklı hesap tarafından verildiği bilgileri mevcut, ancak Facebook henüz tüm detayları paylaşmış durumda değil.

Reklamlara ve içeriklerine dair bilgilerin bu hafta içinde halk ile paylaşılacağı düşünülüyor, ancak Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Tıpkı İngiltere ile yaşanan sorunda olduğu gibi, Rusya bu iddiaları ciddiye almıyor gibi görünüyor. Ancak iddia edilen reklamlara toplamda bir milyon dolar gibi bir rakam ödenmiş ve eğer beklendiği üzere veriler ve detaylar bu hafta açıklanırsa, Rusya bu kez ciddi bir açıklama yapmak zorunda kalacak gibi duruyor.