Rusya, Amerika Seçimlerine Sanılandan Fazla Müdahale Etmiş!

İddialara göre Rusya, ABD vatandaşlarının sosyal medya ve e-posta hesaplarını da çalarak seçimleri manüple etmiş.

Uzun bir süredir Rusya’nın, ABD’de sandıktan Trump’ın çıktığı 2016 seçimlerine müdahalesi kamuoyunu meşgul ediyor. İlk yayınlanan haberlere göre Rusya sosyal medya hesapları üzerinden Trump’a destek olarak ABD içişlerine karışmakla suçlanmıştı.

Ancak Wall Street Journal tarafından yayınlanan son habere göre çok daha fazlasını yapmışlar. Amerikan vatandaşlarının sosyal medya hesaplarına ve mail bilgilerine ulaşan Rus hackerlar, bu hesaplar üzerinden anketlere katılım göstererek işi bir üst seviyeye taşımışlar. İddialara göre Rusya’nın sosyal medya ve mail hesapları toplama projesi seçimler sonrasında da devam etti.

Paylaşılan bilgilere göre, BlackFist adı verilen eylemci bir organizasyon hesapların çalınması ve kamuoyu oluşturulması için Maurice Bright adında birine para verdi. Daha sonra grup ortaklığı durdurup desteği çekene kadar bu çalışmalar devam etti.

Henüz Rusların bu kişisel bilgileri neden topladığıyla ilgili olarak net bir kanıt bulunmuyor. Ama ilk tahminler ABD seçimlerine yapılan müdahale ve kamuoyu oluşturma çabalarıyla ilgili olduğu doğrultusunda gelişti. Yaşanan durumla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Ancak birçok kişinin düşüncesine göre, seçim döneminde 2 milyon amerikan vatandaşının çalınan bilgileri ABD politikasını etkilemek amacıyla kullanıldı. ABD’nin tüm ülkelerin politikalarına ve içişlerine karışması düşünülürse bunu çoktan hak etmişlerdi. Ancak verilen destekler sonrası kazanan kişinin Trump olması yüzümüzü pek de güldürmedi.