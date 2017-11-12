Rusya merkezli birçok Twitter hesabının (troll) İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma oylamasını etkilemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzer Donald Trump'ın başkan olmasıyla birlikte, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak görünen o ki bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Rusya merkezli 29 Twitter hesabının, İngiltere'nin Avrupa Birliği çıkışı-kalışı ( Brexit ) oylamasında çıkışı destekleyen onlarca tweet attığı öne sürüldü. Hesaplar, Brexit'le ilgili hashtag'ları kullandı, İslamofobik, ırkçı ve mülteci karşıtı bir dil kullandı. Hesapların toplamda 250 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu.

Hesapların tümü Twitter tarafından askıya alınırken İngiltere parlamentosu oylamada Rus müdahalesine ilişkin soruşturma başlattı. Twitter ve Facebook'tan AB referandumuyla ve 2017 genel seçimleriyle doğrudan ilgili hesap belgelerini sunmaları istendi. Sahte habere yönelik olarak oluşturulan soruşturma grubu lideri Damian Collins, hesapların İngiltere'deki siyasi tartışmayı etkilemeye çalıştığını belirtti.

Collins, "Rusya kontrolündeki hesapların Birleşik Krallık'ta olduğu kadar Amerika'da da siyasi olarak aktif olduğu görülüyor ifadelerini kullandı." Bunun sadece buzdağının görünen yüzü olabileceğini söyleyen Collins, hesapların Rus örgütleriyle ilişkilerini irdelediklerini söyledi. Rusya'ya yönelik iddiaların doğruluğu bir tarafa propaganda da gelinen noktayı en net şekliyle ortaya koyduğu su götürmez bir gerçek. Sosyal ağlar modern dünyanın en önemli ötgütlenme, tepki verme ve propaganda aracı konumuna geldi. Siz ne düşünüyorsunuz?