Rusya'nın "Durdurulamaz" Silahı Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

Amerikan hükümetinin araştırmalarına göre Rusya, 2020 yılında durdurulamaz hipersonik bir silah ile ortalığı karıştırma planları yapıyor. İşi daha da ilginç kılan durum ise Amerika’nın ya da herhangi bir dünya ülkesinin bu silaha karşı gösterebileceği bir direnç mekanizması bulunmuyor.

Rusya'nın gizli hipersonik silahını tanımlamak için bir kaç madde yeterli ancak bu maddeler pek de duymaya alışık olduğumuz tanımlamalar değil. Zira silah, inanılmaz bir teknoloji sonucu sesin 20 katı hızda kıtalar arası ilerleyerek ve dünyanın bir ucundan diğer ucuna oldukça kısa bir sürede ulaşarak hedefini yok edebiliyor. İzlediği yol ise en az hızı kadar ilginç, atmosfer sınırından işaretlenen bölgeye düşerek ilerleyen silah, hiç bir şekilde imha edilemiyor.

Hedef bir kez belirlendi mi, kesin olarak görevini yerini getiren hipersonik silaha karşı dünya devi Amerika’nın bile henüz verebileceği bir savunma cevabı yok. Zira silah herhangi bir nükleer yük ile donatılmadığı durumda dahi hızı itibariyle düştüğü bölgede göktaşı etkisi yaratabiliyor.

Silahı son derece gerçekçi kılan istihbaratlar ise olayı daha da tehlikeli hale getiriyor. Zira kaynakların söylediğine göre Rusya bu silah üzerinde testlerini 2016 yılında iki kez gerçekleştirmiş ve hepsinde de başarıya ulaşmış durumda. 2017 yılındaki test başarısız olsa da bundan önce iki kez başarılı olmuş testlerin varlığını kabul etmemiz gerekiyor.

Bahsi geçen silah hakkında haberin ortaya çıkış tarihi de doğruluk payını bir hayli arttırıyor. Zamanlama bazında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hipersonik silahların yenilmez olduğunu iddia etmesinden oldukça kısa bir süre sonrasına denk gelen sızıntı bilgiler, Rusya’nın blöf yapmadığını net bir şekilde belli ediyor. Kim bilir, belki de bu bilginin sızmasını Rusya bile istemiş olabilir.

Rusya’nın 2020 yılı için aklında tehlikeli bir plan olup olmadığı bilinmese de Amerika bazında dile getiremedikleri düşmanlarının durdurulamaz bir silaha sahip olması, birçok siyasi ve askeri gerginliğe sebep olabilir. Özellikle Amerikan Başkanı Trump’ın cürretkar hareket ve açıklamaları düşünüldüğünde; umarız ki iki taraf da birbirini tahrik edecek davranışlar içerisinde bulunarak, tarihin akışını değiştirecek bir felaketin başlangıcına sebep olmaz.