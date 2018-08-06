  • Rusya'nın "İnsansız Denizaltı Avcısı" Projesi Korku Saçıyor

Rusya'nın "İnsansız Denizaltı Avcısı" Sızıntıları Batılı Ülkelere Korku Saçıyor

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Popüler Mechanics adlı derginin iddiasına göre 2015'ten bu yana devam eden "Tsefalopod" projesi tam bir denizaltı katili olma potansiyeli taşıyor.

Son dönemde askeri savunma teknolojisi konusunda oldukça etkin gelişmelere sahne olan Rusya, her geçen gün ürettiği yeni askeri cihaz ve araçlarla potansiyel düşmanlarına gözdağı vermeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde batılı basın organlarınca ortaya atılan bir iddia Rusya’nın 2015 yılından bu yana “Tsefalopod” adlı otonom (insansız) denizaltı aracı geliştirdiğini iddia etti. Maliyetinin yaklaşık 127 milyon dolar olduğu tahmin edilen projenin potansiyel anlamda, hem bir denizaltı katili hem de bir gemi katili olacağı düşünülüyor.
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İnsansız olarak görevini yerine getirebileceği düşünülen denizaltının, diğer denizaltılarını delip gecebilecek küçük ebatlı MTT torpidolarıyla donatılacağını öngören uzmanlar, Tsefalopod projesinin deniz savaşlarını ebediyen farklı bir boyuta taşıyacağını düşünüyor.

Amerika ya da diğer askeri yönden güçlü ülkelerin projelerine nazaran daha sinsi bir yapıda olduğu tahmin edilen projenin, büyük ebatlarına rağmen radarda görünmezlik teknolojisiyle donatıldığı iddia ediliyor. Projenin hangi aşamada olduğu konusunda bilgisi olmayan Popular Mechanics dergisi, yakın gelecekte bu insansız denizaltı ile tanışacağımızdan son derece emin.  

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/savunma/201808021034565466-rus-denizalti-katili-batili-uzmanlari-korkuttu/
Etiketler: rusya, denizaltı, Askeri Teknoloji
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