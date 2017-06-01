Rusya'nın Sesten 6 Kat Hızlı Füzesi 'Zircon' Denize İniyor!

Uzmanlar söz konusu silahı mevcut savunma teknolojileriyle durdurmanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Test aşamasındaki füze, 2018’de Rus gemilerine yerleştirilecek.

Rusya, yeni bir rapora göre tek bir darbe ile bir uçak gemisini paramparça edecek hipersonik bir füze sistemini başarıyla test etmeye başladı.

Raporda, gemi füzesi Zircon'un 7400 km/sa hıza ulaşabildiği söyleniyor. Bu ses hızından yaklaşık 6 kat daha fazla bir hız demek oluyor. Önümüzdeki yirmi yılda gittikçe artması beklenen gergin ortamda üretilmesi planlanan savunma teknolojilerini bile hiçe sayan füze sistemi, 2018'de Rus gemilerindeki yerini alacak.

Rus devlet yetkilileri ve savaş teknolojisi uzmanları, sisteme karşı bir savunma mekanizmasının uzun süreler kurulamayacağını iddia ediyorlar. Ayrıca Zirkon’un, ABD ve İngiltere’nin en büyük uçak gemileri de dahil olmak üzere, birçok donanma şaheserini tek darbesiyle paramparça edebilecek bir füze olduğu söyleniyor.

Şu an denizlerde kullanılan en kapsamlı füze saunma sistemleri, maksimum 3700 km/sa hızındaki füzelere dayanabiliyor. Bunun tam iki katı hıza ulaşabilen Zircon ise şimdiden gerekli savunma sistemlerinin kurulması için bazı ülkelerin deniz kuvvetlerini harekete geçirdi.

Zircon, benzersiz yakıt teknolojisiyle hipersonik hızlara ulaşmasını sağlayan Scramjet teknolojisini kullanıyor. Rusya’nın savaş sanayine ayırdığı bütçenin söz konusu füze sistemini kurmaya hazır olduğu belirtildi.