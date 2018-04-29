Rusya’nın Telegram’ı Engelleme Girişimi İnterneti Çökertti!

Bildiğiniz gibi bu ayın başlarında Rusya’nın resmi iletişim ve Telekom düzenleyicisi kurumu, ülke genelinde Telegram’a erişimi engellemişti. Ancak görünüşe bakılırsa bu engelleme girişimi, ülkenin internet kullanımını olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz ay Rusya, ünlü mesajlaşma servisi Telegram’a erişimi, ülke genelinde engellemeye başladığını duyurmuştu. Konu hakkında kararlı olan Rusya'nın iletişim ve telekom düzenleyici kurumu Roskomnadzor, aynı zamanda uygulamanın Google Play ve App Store’dan da kaldırılması için talepte bulunacağının da altını çizmişti.

Rusya hükümet yetkilileri emin adımlarla Telegram’ın fişini çekmeye çalışırken, Telegram sürekli olarak kullanıcılarını IP adresi değiştirmeye ve VPN’lere güvenmeye teşvik ediyordu. Durumdan rahatsızlık duyan ve tepki gösteren Rusya iletişim ve telekom düzenleyici kurumu ise bütün alt ağları yok etme girişimlerinde bulunarak tepkisini sert bir biçimde ifade etti.

Roskomnadzor’un bu hamlesi sonrası ülkede büyük bir kaos yaşandı ve birçok kullanıcı internete giremedi. Hal böyle olunca da deyim yerindeyse, kurunun yanında yaş da yandı. Bu noktada olaydan etkilenenler arasında Kremlin onaylı mesajlaşma servisi olan Viber da vardı. Diğer yandan ortalığın karışması, tahmin edersiniz ki okulları, iş yerlerini ve birçok kurumu da olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde yaşanılan bu durum büyük tepkilere neden olurken Rus dijital medya uzmanı Tanya Lokot, Slate ile yaptığı röportajda, “Roskomnadzor’un uyguladığı bu politika fazlasıyla dayatıcı ve yıldırıcı çünkü çok fazla keyfi engelleme insanları kötü etkiliyor” ifadelerinde bulundu. Ardından durumdan rahatsız olan halk tepkilerini, Telegram logosu olan kağıt uçakları FSB binası önündeki kaldırıma koyarak gösterdiler. Bu kadar büyük bir engelleme girişimine gerek var mıydı bilinmez ancak Rusya her ne olursa olsun kararından dönmeyecek gibi duruyor.