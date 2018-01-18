NASA Astronotları ISS'e Erişim Sağlayamayabilirler

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için 20 yıllık bir çalışma ve 100 milyar dolar masraf yapmıştı.

Fakat hükümet yetkililerinin Çarşamba günü verdikleri ifadelere göre, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde astronotların Amerika’nın futbol sahası büyüklüğündeki gök yüzünde gezinmekte olan laboratuvarına ulaşma imkanları olmayabilir.

Sorun, yabancı ya da yerli anlamda kullanılabilir uzay aracının olmayışından ileri geliyor.

NASA, 2011 yılı Temmuz ayında emekliye ayrılan uzay mekiğinin yerine daha güvenli ve ucuz maliyetli bir alternatif hazırlanması için Boeing ve SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaların orijinalinde astronotların 2017 yılı sonu itibariyle düzenli uçuşlara başlamalarını öngörüyordu ama, olmadı.

NASA, her iki firma kendi uzay araçlarının inşasını bitirene kadar geçici olarak Rusya’nın Soyuz uzay aracından koltuk satın aldı. Boeing ve SpaceX’in neden oldukları bu gecikme, uzay ajansının daha fazla sayıda koltuk satın almasına neden oldu. Üstelik bu koltuklar, fahiş fiyatlara alındılar. Ama bu seçenek de yakın zamanda devre dışı kalacak gibi görünüyor.

NASA’nın insan keşif ve operasyonlar yönetimi birimi başkanı William Gerstenmaier Saray Komitesi’nin Bilim, Uzay ve Teknoloji başlıklı alt komitesine verdiği mülakatta “Soyuz’un kapasitesi, 2019 yılı sonbaharına kadar gibi görünüyor. Yaklaşık 3 yıl sürecek olan bir Soyuz üretim süresi nedeniyle yeni bir Soyuz’un üretilmesi de mümkün görünmüyor” dedi.

Bunun anlamı şu: 2019 yılı sonu itibariyle Boeing CST-100 Starliner uzay aracını sertifikalandıramazsa (Ya da SpaceX Crew Dragon adlı kapsülünü), astronotların bilinmeyen bir süre boyunca uzay istasyonuna erişim imkanları olmayacak.