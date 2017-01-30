Rusya'nın Yeni Nesil Ölümcül Silahları!

Dünya'nın süper güçlerinden biri olan Rusya, geleceğin savaşları içi ölüm makineleri geliştirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya... Bir madalyonun iki yarısı gibiler. İki süper güç de; gerek uzay, gerek savaş teknolojilerinde akıl almaz işlere imza atıyorlar. Rusya'nın yeni nesil ölümcül silahlarını sizin için derledik.

T14 Armata Super Tank

Rusya'nın yeni ve büyük ölçüde otomatikleştirilmiş T-14 Armata tankı Batılı askeri uzmanları endişelendiriyor. Bunun nedeni, T-14 tanklarının, NATO tanklarına göre zırh ve silah mimarisi açısından önemli geliştirmeler bulundurması. T-14 Armata'nın ana silahı, 2A82-1M 125 mm'lik top ve dakika başına 10-12 tur arasında ateşleme kapasitesine sahip. Buna ek olarak, süper tankta, Afghanit aktif koruma sistemi (APS) bulunuyor. Bu sistem Mach 5.0 hızındaki saldırıları bile engelleyebilecek kapasiteye sahip.

T50 Saldırı Uçağı

T-50, süpersonik uçuş için 930 kilometrelik bir süpersonik menzil ile donatılmış. Uçağın yaşam destek sistemi, 9G manevraları da 30 saniyeye kadar destekliyor. Bir VKK-17 kısmi basınçlı uçuş kılıfı, T-50 pilotunun deniz seviyesinden 14 mil yükseklikte bile güvenli bir şekilde uçaktan ayrılmasını sağlıyor. LCD ekranlı kask, bul ve yok et mimarisiyle güçlendirilmiş. Amerikalıların F22'si ile kolayca it dalaşına girebilecek meziyetlere sahip.

Uçağın hızı, kolayca Mach 2.5'un üstüne çıkabiliyor.

SU-35S

T-50 hizmete girmeye hazır oluncaya kadar Rusya hava kuvvetleri, Su-35S savaş uçağına güveniyor. SU-35S; artan manevra kabiliyeti ve daha uzun menzilli motor ile SU-27'nin fazlasıyla geliştirilmiş bir sürümü. 3600 kilometre menzili olan savaş uçağı, Mach 2.25'e tırmanmakta zorluk çekmiyor.

RS-24

Rusya, yaşlanan Soğuk Savaş dönemi termonükleer silahlarını, kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM'ler) yeni ekipmanları ile güncelliyor. Moskova'da 2015 Zafer Günü geçit töreninde gövde gösterisi yapan RS-24 Yars, 2007'de test edildi. Araçta bulunan her 20,9 metrelik (68,6 fit) füze, füze savunma sistemini yenmek için tasarlanmış ve birbirlerinden bağımsız hedeflere fırlatılabiliyor. RS-24; 50-250 kiloton arası savaş başlığı taşıyabiliyor.

Nükleer Silahlar ve Denizaltılar

Rusya'nın tüm nükleer silahları kara araçlarına monte edilmemiş. Elden geçirilmiş nükleer bombalar, yeni nesil yeni nesil Borei sınıfı nükleer denizaltılara yüklenecek.

Alexander Nevsky - Bulava Taşıyıcısı

Alexander Nevsky adıyla tanınan denizaltı, ülkenin yeni RSM-56 Bulava füzelerinden 16'sını taşıyor. Bu füzelerden 10'u bağımsız şekilde hedefe kilitlenebiliyor. Füzelerin kapasitesi 150 kiloton.

Her füze yaklaşık 8000 kilometre bir menzile sahip. Bireysel savaş başlıklarının boyutu 350 metre civarında.

Konuya özel bir de not düşelim: Alexander Nevsky 1220-1263 yılları arasında yaşamış bir Rus Prensi ve Cermen-Roman tarikatlarına bağlı Töton Şövalyelerine karşı kazandığı zaferlerle adını duyuran bir savaş kahramanı.

Mi-28N Helikopteri

Sekizinci nesil helikopterin testlerine başlandı. Mi-28N'de, 30 mm'lik bir Shipunov 2A42 topu ana silah konumunda. Top, hafif zırhlı araçlar için 1,500 metre ve hafif hedefler için 4,000 metrelik etkili. 30 milimetrelik, dakikada 800 kadar mermi ateşleyebiliyor. Tank avcısı olarak kabul edilen ölüm makinesinin solunda sekiz adet Ataka tank karşıtı güdümlü füze bulunuyor. Bir füze, 16 kilo TNT'ye denk geliyor. Helikopterin sağında ise, her biri 20 adet S-8 roketi fırlatabilen 2B-8 roket pedalı mevcut.