Rusya'nın Yeni Nükleer Silahlarıyla İlgili 3 Önemli Detay

Geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin, Rusya'nın çok güçlü yeni silahlar geliştirdiğini söylemişti. Uzmanlar Putin'in hiç de blöf yapmadığını düşünüyor.

Savaşlar ve silahlar belki de üzerine hiç konuşmak istemediğimiz şeyler ama ne yazık ki modern dünyanın da bir gerçeği. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni ve oldukça güçlü nükleer silahlar geliştirdiğini açıkladı. Öyle ki bu silahlar ile Rusya dünyanın herhangi bir yerine saldırabilecek durumda olacak.

Peki Rusya'nın duyurduğu ve 'durdurulamaz' olarak nitelediği bu silahları diğerlerinden ayıran nedir? Gerçekten de Rusya'nın basına duyurduğu kadar güçlü mü? İşte bu silahla ilgili bildiğimiz, öne çıkan 4 farklı detay.

Gizlice Test Edildi

Vladimir Putin'in belirttiğine göre geliştirilen silah şu an zaten test edilmiş durumda. Her ne kadar yayınlanan videonun 10 sene önce kaydedildiği konuşulsa da, Rusya silahın test edildiği konusunda ısrarcı.

Limitsiz Menzil

Tanıtılan nükleer füze, uçak gemileri ve denizaltıların kullandığı nükleer tahrik sistemini kullandığı için herhangi bir yakıt ikmali yapmadan dünyanın herhangi bir yerine ulaşabiliyor.

Füze Savunma Sistemlerini Aşabiliyor

Eğer ki Rusya cephesinden gelen bilgiler doğruysa, bu nükleer füze dünya üzerinde tasarlanmış bütün füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Nitekim bu nükleer füze yere o kadar yakın gidiyor ki, hava savunma sistemlerinin hiçbiri tehlikeyi fark edemiyor. Eğer bu doğruya, her sene dünyada askeri harcamalara en çok para harcayan Amerika'nın yeni önlemler alması gerekecek.

Her ne kadar silahlar üzerine konuşmayı sevmediğimiz bir konu olsa da dünyadaki güç dengelerini oldukça fazla etkilediği de bir gerçek. Bakalım önümüzdeki günlerde konuyla ilgili haberler ne yönde olacak; nitekim tüm dünya şu an Putin'in blöf yapıp yapmadığını merak ediyor.