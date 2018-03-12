Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, Mart ayının başından bu yana ülkesinin geliştirdiği nükleer teknolojileri bir bir tanıtıyor. Olası bir dünya savaşı ihtimalini sık sık gündeme getiren Putin, sesten 10 kat hızlı giden Kinzhal (Hançer) isimli bu silaha çok güvendiklerini söylüyor.

Rusya, nükleer savaş başlığı taşıyan hipersonik bir füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı. Vladmir Putin, söz konusu teknolojiyi “ideal bir silah” olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, Putin’in olası bir III. Dünya Savaşı sırasında “küresel afet” yaratan silahları gündemine getirmesinden sadece birkaç gün sonra yapıldı.

Yüksek hızlı ve son derece hassas olan Kinzhal isimli bu füze, saatte yaklaşık 13.000 kilometre hızla gidebiliyor ve 2000 metrelik menzile sahip. Menzili kulaklara az gelmesin, zira füzeyi hedefe taşıyan şey bir MiG-31 tipi savaş uçağı. Rusya’nın güneybatısında yer alan bir askeri bölgeden test uçuşu için havalanan jet, Kinzhal’ın ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, testin hemen ardından her şeyin plana göre ilerlediğini ve hipersonik füzenin belirlenen hedefe ulaştığını bildirdi. Aynı zamanda iki pilotun bulunduğu MiG-31 içinden çekilmiş bir dizi görüntü de bakanlık tarafından yayınlandı.

Putin, füzenin sesten 10 kat daha hızlı uçtuğunu ve hava savunma sistemlerini bertaraf edeceğini söyledi. Bakanlık tarafından yapılan diğer açıklamalara göre yıl başından bu yana bu test için yaklaşık 250 test uçuşu daha yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde kıtalar arası balistik füze (ICBM) teknolojilerini tanıtan Putin, olası bir düşman saldırısı sırasında hemen karşılık vermek için her türlü imkanlarının bulunduğunu belirtti. Hatta batının Rusya karşısında geliştridiği teknolojilerin, kendi teknolojileri karşısında anlamsız kaldıklarını da dile getirdi.

Son 10 yılda savunma sanayine yapılan yatırımların küresel miktarı artmaya, liderlerin açıklamaları gerilim yaratmaya başladı.