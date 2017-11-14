Rusya Otonom Savaş Araçları Geliştiriyor

Robotik ve otonom piyasası sivil hayatta olduğu kadar hatta bence daha fazla askeri alanda ilerleme kaydediyor. Raporlara göre teknolojik anlamda en gelişmiş ülkelerden birisi olan Rusya, robotik savaş araçlarını geliştirmeye devam ediyor.

Birçok bilim-kurgu filmlerinin de işlediği bir konudur (zira birçoğumuza çok uzak gelmiyor) robot savaşçıların insanlarla birlikte ve karşısında savaşması. Elbette yaşanan sivil gelişmelere bakarak bu alanda çalışma yapan ülkelerin olduğunu da söylemek şaşırtıcı olmaz. Rusya da robotik alandaki ilerlemenin üst seviyede olduğu ülkelerden birisi ve insansız araç gelişimine yön veren ülkelerin başında geliyor.

Çeşitli zorluklardaki alanlarda en iyi verimi almak için sürekli yeni insansız araçlar tasarlayan Rusya, son olarak birkaç büyük çaplı makineli tüfek, bir el bombası fırlatıcısı ve antitank güdümlü füzeler ile donatılmış bir tank tasarladı. Nerekhta adı verilen robot tank, birliklerin taşınması ve keşif görevlerinde kullanılacak. Bu arada, Uran-9 ve Vikhr olarak bilinen iki araç ise piyade savaş araçları olarak ateş gücüne odaklanarak geliştirliyor. Ayrıca Rusya yüzlerce drone'un uyum içerisinde birlikte çalışması için geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Rusya, askeri robot araştırmalarıyla öne çıkıyor, ancak bu hareketleri yapan tek ulus da haliyle kendileri değil. Bir diğer süper güç olan ABD de deniz piyadeleri için makineli tüfekle donatılmış MUTT (çok amaçlı taşınabilir taktik silahı) geliştiriyor. Ayrıca hava kuvvetleri için de otonom bir F-16 geliştirilme çabaları sürüyor.

Savaş alanında nasıl uygulanabileceğini görmek için en son teknolojiyi geliştiren askeri organizasyonları görmek şaşırtıcı değil. Bununla birlikte, robotların yapabilecekleri konusunda daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrıları da bulunuyor. Katil Robotları Durdurma Kampanyası bu çağrıları yapan en önemli kuruluşlardan ve geçtiğimiz günlerde robotik savaş aletleri alanındaki kontrolsüz gelişmenin tehlikelerini gösteren bir kısa film yayınladı. Aklımızda bir soru var; bir robot neden insan öldürsün?

Katil Robotları Durdurma Kampanyası tarafından yayınlanan kısa film: