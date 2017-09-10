Rusya Semalarında Bir Ateş Topu Gözüktü!

Rusya'nın Güney'inde bulunan Krasnodar şehrinde yaşayan binlerce insan, gökyüzünden bir ateş topunun gidişine şahit oldu!

Rusya'nın Güney'inde bulunan Krasnodar şehri sakinleri dün akşam 21:40 saatlerinde gökyüzünden büyük bir ateş topunun geçtiğine şahit oldular. Güneyden kuzeye doğru hareket eden obje, Krasnodar'da görülmesi dışında Anapa ve Sochi kentlerinde de görüldü. Binlerce kişinin geçişine şahit olduğu objenin ne olduğu ise bir tartışma konusu.

Ateş topunun geçtiği sırada ise bu kadar insanın gözünü gökyüzüne çevirmiş olma sebebi ise, 2005'ten beri Güneş'ten gelen en yoğun ışımayı dün gece almış olmamız. Bu solar ışımalar ise soğuk bölgelerde kuzey ışıkları olarak bilinen fenomenin oluşmasını sağlıyor. Yani aslında Krasnodar halkı o gece parlak kuzey ışıklarını bekliyorlarmış. Ancak kuzey ışıkları yerine ateş topu görünce şok olmuşlar.

Yanarak giden objenin ne olduğu ise tam bir sır. Gazeteler ve hükümetin açıklaması objenin bir meteor olabileceği üzerine. Ancak bölgenin Gözlem Evi'nin sorumlusu Aleksandr Ivanov'a göre ise bu bir tür yüksek kalibreli işaret fişeği. Ne olduğu bilinmez ancak dün Rus Halkı'nın büyük bir bölümünü şaşırtmayı ve korkutmayı başardığı kesin.