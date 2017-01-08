Rusya Şimdide LinkedIn Uygulamasını Marketten Kaldırmaya Çalışıyor

Rusya LinkedIn'e ulaşımı bir süre önce ülkesinde engellemişti. Şimdide Google ve iOS marketlerinden kaldırılmasını istiyor.

Microsoft trafından astronomik bir fiyata satın alınan LinkedIn için Rusya rahat durmuyor. İlk başta tarayı üzerinden erişimi engellenen platform için şimdiden Google ve Apple ile görüşülerek yerel marketten kaldırılması isteniyor. Daha öncesinde Google ve Microsoft'un AR-GE merkezlerini kapattıran ülke bakalım LinkedIn uygulamalarını kaldırabilecek mi.

Amerika'lı şirketler için oldukça acımasız davranan Rusya, vatandaşlarını kendi uygulamalarına yönlendirmeye çalışıyor. Ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Rus kullanıcıların bilgilerini Rusya'daki sunucularda tutmasını isteyen ülke yönetimi bu konuda oldukça ısrarcı. Daha öncesinde Facebook için bulundukları talebi yerine getiren Apple'ın bu taleplerini de yerine getirmesi bekleniyor. Şimdilik Rus kullanıcıların hangi platformu kullanacakları belli değil. Son olarak Apple karara sıcak bakarken, Google'ın cevabının ne olacağı merakla bekleniyor.