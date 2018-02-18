Moskova, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluşu hakkında Amerika’nın 2016 seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suçlanmaları sonrası, Moskova bu suçlamaları saçmalık olarak tanımladı.

Münih’teki güvenlik konferansında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Adalet Bakanlığı ve özel savcı Robert Mueller’ın öne sunduğu delilleri sorguladı. Lavrov, "Hiçbir tepkim yok çünkü herkes istediğini yayınlayabilir. Biz suçlamaların, açıklamaların, iddiaların arttığını görüyoruz. Gerçekleri, kanıtları görmedikçe, her şey sadece bir saçmalık." şeklinde konuştu.

Suç duyurusunda yer verilen iddialar, Amerikan başkanlık seçimlerine Ruslar’ın yasa dışı müdahalesi konusunda bugüne kadar olan en doğrudan suçlamaları oluşturuyor. Suçlamalar, Münih’teki güvenlik konferansında gerginliği arttırdı.

Lavrov’un konuşmasının hemen ardından kürsüye, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster çıktı. McMaster, "Amerika’ya karşı siber dünyayı, sosyal medyayı tahrip ve casusluk amacıyla diğer yöntemleri kullananları Amerika ifşa etmeye ve bunlara karşı önlem almaya devam edecek." dedi. Ayrıca McMaster, Ruslar’ın seçime müdahalesi konusunda artık inkar edilemez kanıtların olduğunu da dile getirdi.

Münih’te bulunan, Rusya’nın eski ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak da suçlamaları ‘fantazi’ olarak tanımladı. Kislyak, "Amerikan kurumlarının, Ruslar’ın neler bildikleri hakkında doğru ve kesin bir bilgi kaynağı oldukları konusunda güvenebileceğimden emin değilim" dedi.

Rusya’nın Amerika’nın seçimlere müdahalesinin, kendisinin Amerika’da görev yaptığı sırada gerçekleştiği konusunda da Kislyak, "Ne ben ne de büyükelçiliğim böyle bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Atlantic Konseyi, düşünce kuruluşunun Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı’ndan siber ve hibrit savaş uzmanı Ben Nimmo, Moskova’nın ortaya konulan kanıtlar karşısında kendini savunmakta zorlandığını belirtti.

Nimmo, "Bağımsız Rus medyasının troll hesaplarının adlarını vermesi, Facebook ve Twitter’ın bu hesapları doğrulaması, oldukça aleyhlerinde. Böyle bir şey olmadı diyemezsiniz artık. Şimdi ABD Adalet Bakanlığı da bunları doğruladı" dedi. Amerikalı yetkililer, özel savcı Mueller’ın soruşturmasının bitmediğini belirtiyor.

Öte yandan Beyaz Saray, bu suçlamaların Donald Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla işbirliği içinde olduğu iddialarını çürüttüğünü öne sürdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu hengame içinde sizce kim haklı?