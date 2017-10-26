40 megatonluk savaş başlığını 10.000 km uzakta patlatma gücüne sahip Rus füzesi Satan 2'nin testlerine başlanıyor.

Kuzey Kore ile başlayan nükleer kriz ülkeleri daha büyük önlemler almaya itiyor. Amerika’yla birlikte dünyanın en güçlü nükleer ülkesi olan Rusya’da “Satan 2” isimli yeni füze testlerine başlanıyor. Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya attığı Hiroşima bombasından tam tamına 2000 kat daha güçlü olan Satan 2, Türkiye büyüklüğünde bir alanı yok edecek güce sahip.

10.000 kilometre menzili sayesinde çok geniş noktalara ulaşabilen füze, 40 megatonluk bir başlık taşıyabiliyor. Böyle bir güç, ülkemizin neredeyse tamamını yok edebilecek güçte(!).

Amerika’yla gerilen ilişkilerin de etkisiyle askeri harcamalarını artıran Rusya, yeni nesil silahlar geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Rusya’nın son zamanlarda geliştirdiği yeni askeri silahlardan bazılarına bakalım:

T-14 Armata “Super Tank”

NATO standartlarındaki bu tank, 3 mürettebatı taşıdığı gibi tam otomatik top atışı gibi özellikleriyle tam bir ölüm makinesi.

Sukhoi PAK FA(T-50)

Rusya Hava Kuvvetlerinin en önemli uçağı konumunda yer alıyor. 9G’ye kadar manevra kabiliyeti yapabilen bu saldırı uçağı, Mach 2.0 hızına çıkabiliyor.

Mil Mi-28N “Havoc”

İlk kez 2006’da gözüken taarruz helikopteri, yakında 5. neslinin testlerine başlayacak.

Rusya, son yıllarda Amerika’ya karşı ayakta durabilmek için askeri tüketimlerine artış verdi. Bu tüketim sonucu ortaya çıkan güç, Amerika Başkanı Trump’ın bile Rusya’ya karşı sözlerine dikkat etmesini sağlıyor.

Elbette bu tarz silahların hiçbir zaman kullanılmamasını temenni ediyoruz.