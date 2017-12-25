Rusya, ISS’e Lüks Bir Otel Kurmayı Planlıyor

Rusya, bir haftalık seyahati 40 milyon dolar tutan bir otel kurmayı planlıyor. Otelden çok bulunacağı yer çok daha ilginç.

Blue Origin gibi Amerikalı özel şirketler, parası çok olan ve bu parayı bir yerlerde harcamak isteyen zengin insanlar için uzayda kısa bir yolculuk imkanı yapmak için kolları sıvamış durumda. Son yıllarda uzay yarışında Amerika’nın Rusya’dan bir adım önde olduğunu gördük, ancak Rusya bu planını gerçeğe dönüştürürse turistik uzay seyahatlerinin yeni kralı olabilir.

Rus uzay kuruluşu Roscosmos, ISS’de lüks bir otel inşa etmeyi planlıyor. Otelde kalmanın maliyeti birazcık fazla. 1 haftalık yolculuk için 40 milyon dolar talep edecek Roscosmos, uzaya çıkacak kişi bir kozmonot ile uzay yürüyüşü yapmak isterse ek bir 20 milyon dolarlık ödeme daha alacak.

Rus uzay firması RKK Energia’nın inşa ettiği ikinci modülün inşaat masrafını 279 ila 446 milyon dolar civarında olacağı açıklandı. RKK Energia, bir bilim laboratuvarı ve güç kaynağı istasyonu olarak görev yapacak ilk modülü şu anda oluşturuyor. İlk modülü Rusya hükümeti ödeyecek olsa da, ikinci modül tamamıyla RKK Energia’nın elinden çıkacak.

Turizm modülü olarak adlandırılacak bölüm, dışarıdan ilk modül ile aynı şekilde görülecek ve içerisinde her biri 9 inç pencereli iki metreküp civarında 4 uyku odası bulunacak. Ayrıca, iki tane tıbbi ve hijyen istasyonlarının yanı sıra ana salonda 16 inçlik bir pencereye sahip bir salonda bulunacak.

Amerika’da SpaceX ve Boeing şirketlerinin geliştirdiği insanlı roketler hazır olduktan sonra Soyuz kapsülünde astronotları için kiraladığı koltuklardan vazgeçecek NASA’nın bıraktığı bu boş koltuklar, turistler için kullanılacak. Şirket her yıl en az 6 yolcuyu ISS’e göndermeyi başarırsa, yedi yıl içerisinde yapılan yatırım telafi edilebilecek.