Rusya, Uzay Çöplerini Ortadan Kaldıracak Bir Gemi İnşa Ediyor!

Rusya, artık kullanılmayan uyduları, sondaları ve benzeri mimarileri imha etmek için bir sistem geliştiriyor.

İnsanlık olarak sadece dünyayı değil, uzayı da kirletmeyi başardık. Halihazırda, yörüngede 20.000'den fazla uzay çöpü var. Eski motor parçaları, terk edilmiş uydular ve eski roketler uzayı kirletiyor. Neredeyse bir otobüs büyüklüğündeki parçalar, NASA'ya göre saatte 28.000 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Amerikan astro-fizikçi Donald Kessler, "söz konusu parçaların uzay görevlerini tehlikeye attığını" 2015 yılında açıklamıştı. Aktif olarak uzay operasyonları gerçekleştiren Rusya da, bu durumdan şikayetçi. Bir çarpışma, zincirleme reaksiyon yaratarak, pek çok büyük kazaya neden olabilir.

Söz konusu temizleyici uzay aracı, iyon motorlarıyla donatılacak. Araç, ortadan kaldıracağı uyduya yaklaşınca motoru aktif hale geliyor. Araç, söz konusu uzay çöpünün motoru ile etkileşime girerek onu, yavaş yavaş yörüngeden çıkarıyor. Bu süreçte araç sabit kalıyor. Bir uydunun yörüngeden temizlenmesi, ağırlığı ve boyutuna göre 5 ile 15 gün sürüyor.

Rusya, 10 yıl içerisinde en az 20 kez temizleme görevi gerçekleştirmeyi planlıyor. Proje yöneticisi Alexander Danilyuk olayı şöyle özetliyor:

"Temizleyicinin iki seçeneği var: Ya karşısındaki çöpü, yörüngeden çıkartıncaya kadar ittirecek ya da onu çekerek Pasifik Okyanusu'ndaki Christmas adası uzay çöplüğüne doğru yönlendirmek. Bu karşısındaki çöpün yapısına bağlı olarak şekillendirilecek."