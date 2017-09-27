Rusya ve NASA, Ay’a Uzay İstasyonu İnşa Edecek!

NASA’nın derin uzay yolculukları için Dünya dışında yapmayı planladığı Deep Space Gateway projesi, insanlığın Mars’a yapacağı yolculuklar için önemli bir adım. Bu hafta sonu Rusya’nın projenin inşası için NASA ile gerçekleştirdiği ortaklık açıklaması bekleniyor.

Rusya, ortaya çıkan yeni bilgilere göre eylül ayı bitmeden NASA ile gerçekleştirdiği tarihi bir ortaklığı dünya kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

NASA’nın insanları Mars’a göndermek için açıkladığı 5 aşamalı planın ilk adımı olan Deep Space Gateway (DSG) projesi, uydumuz Ay'ın üzerine uzak yolculukların başlangıcını kolaylaştırmak adına inşa edilecek uzay istasyonunu ifade ediyor.

İstasyon inşaatının 2020’li yılların başında başlaması bekleniyor. Bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japon uzay ajansları, NASA’ya DSG projesinde katkıda bulunmak için destek vermeye hazır. NASA'nın istasyon ve Dünya arasında Orion uzay aracı vasıtasıyla sefer yapacağı söyleniyor.

Uzun vadede DSG’nin Mars yolculukları için kilit bir adım olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak böyle bir inşaatın mevcut koşulardan dolayı 10 yılı bulacak inşaat süresi, daha önce birkaç kez projenin ertelenmesine neden olmuştu. Tartışmalar hala devam ederken sürpriz bir şekilde sürece dahil olan Rusya’nın uzay teknolojileri konusunda ABD’ye misilleme peşinde koşması normal. Zira her iki ülke arasında hiç bitmeyen bir uzay yarışı var ve NASA, ABD hükümetinden fazlasıyla baskı yemekten ya da para desteği alamamaktan şikayetçi.

Rusya'nın DSG projesine katılımıyla ilgili daha fazla bilgiyi, bu hafta sonu Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'nde açıklaması bekleniyor. Ayrıca aynı konferans kapsamında Elon Musk da SpaceX’in Mars planlarını detaylandıracak.