Rusya, silah üreticilerine ve savunma yetkililerine göre yerleşik yapay zekaya sahip silahlar geliştiriyor. Ayrıca akıllı silah olarak isimlendirilecek silahlar, kendi hedeflerini seçip ateş edebilecek.

Günümüzün en gelişmiş silahları, sahip oldukları akıllı sensörler ve araçlar sayesinde karar verme yeteneklerine sahipler. Bununla birlikte bu cihazların temeli yapay zekaya dayansa da, genellikle kendi hedeflerini seçme becerisine sahip değiller.

Şu anda öne atılan iddialar ise, Rusya'nın bu tarz silahları üzerinde çalışmalar yaptığı ve ürettiği yönünde. Üstelik bu iddiaları ortaya atanlar da çok uzaktan sayılmaz. Bu iddialar Rusya'nın savunma yetkilileri ve silah geliştiricilerinden geliyor.

Yapılan açıklamalarda, bu alanda çalışmaların devam ettiği dile getirildi. "Bu, temel araştırmanın gereklerinden biridir ve yapay zeka için müthiş bir önem arz ediyor."

Bu silahları üretmek mümkün ancak üretmeli miyiz?

Endüstri uzmanları da dahil olmak üzere birçok araştırmacının üzerinde durdukları nokta, yapay zekanın çok fazla şey öğretilmesi ve geliştirilmesi dahilinde insanlığa vereceği zarar ve bilhassa insanlığın yok oluşunun nedeni olması. Üstelik bu düşünceler devam etmesinin yanısıra, yapay zekanın savaş endüstrisindeki gelişimi de aralıksız olarak devam ediyor.

Elbette savaşın geleceği, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Yine de yapay zekanın silahlar üzerinde kullanılması, endişelerin azalmasına yardımcı olmuyor.