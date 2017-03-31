Rusya, Yeni Anti Uydu ve Füze Uyarı Sistemini Tanıttı!

Rusya, savunmasına güç katıyor. Dünya üzerinde yer alan uyduları kontrol etmek için duyurduğu yeni teknoloji, ülkelere korku salıyor. Rusya aynı zamanda, yeni Füze uyarı sistemini tanıttı.

Rus Uzay Gücü(KVR), her zaman dünyanın en büyük uzay araştırmacılarından birisi olmuştur. Son dönemde, ülkenin savunmasına yönelik hamleler yapan KVR, yörüngede olan Birleşik Devletler uydularını izleyebilen ayrıca Rus-anti-uydu füzeleri(ASAT) ve yere dayalı lazerler için hedefleme bilgileri sağlayabilen “yerden bağımsız izleme yöntemleri” uygulamaya başladı. Bu uygulamalar ABD askeri uydularını körleştirebilecek güçte.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk “yeni kuşağın lazer optik sistemi” için sertifikasyon testlerini geçtiğini ve Rusya’nın Kazakistan, Novosibirsk, Kemerovo Oblastları ve Altay Cumhuriyeti sınırındaki “federal bir meselesi olan” Altai bölgesinde göreve başladığını bildirdi. Rusya Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, “Uzay nesnelerinin tanımlanması için dört yeni lazer-optik ve dört radyo-teknik sistemin ortaya çıkması, tüm yüksekliklerde ve açılardan kesintisiz olarak küresel izleme yapmayı mümkün kılabilir” dedi.

İşletime başladığı andan itibaren, yeni uzay kontrol sistemi 15.000’den fazla uzay objesini tanımlamak ve takip etmek için çalışmaya başladı. Bunlar arasından 5000 uzay objesinin sonunu gerçekleştirmek için “özel işler” gerçekleştirmeye başladı. Operasyonel Rus uydularına ve uzay araçlarına yaklaşan uzay nesnelerini içeren tehlikeli karşılaşmalara ilişkin, 300 uyarı da yayınlayan KVR, Amerika:’nın SBIRS ya da füze uyarıları alanında önemli yetenekler sağlayan, uzaya dayalı kızılötesi sisteme benzer, yeni bir füze uyarı ağının bir parçası olacak olan ilk uydu uçuşu geliştirme testlerini yapmaya başladı.

Savunma Bakanlığı, erken füze saldırı uyarı sisteminin yeni nesil uyduları, tüm gezegenin küresel gözlemini yapacak kapasitede olduğunu söyledi.