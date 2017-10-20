'Lucid Rüya' Tekniği Bilim Tarafından Doğrulandı

Rüyanın farkında olup o rüyayı istediğimiz gibi şekillendirebildiğimiz Lucid Rüyalar bilim tarafından onaylandı.

Ülkemizde “Lucid Rüya” ismiyle bilinen teknik, bilim tarafından ilk kez doğrulandı. Lucid Rüya bilmeyenleriniz için en sade anlamıyla rüyalarımızı kontrol edebilme sanatı olarak biliniyor. Normalde bilinçaltında görülen rüyalar bilinçaltımızı kontrol edemediğimiz için değiştirilemiyorlar, ancak Lucid Rüya teknikleriyle rüyanın farkına vararak ince dokunuşlar yapılabiliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda Lucid Rüya görme konusunda yüksek bir başarı oranı yakalayan araştırmacılar, her seferinde başka bir evrende doğduğumuz rüyaları çözmeye bir adım daha yaklaştılar.

Bu olay, genç kesim başta olmak üzere birçok insanın ilgisini çekiyor. Sonuçta rüyalarımızda ölmüyor ve sorumluluk almıyoruz, bu yüzden yapabileceğimiz şeylerin sınırı olmuyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda bundan sonra ne zaman istersek Lucid rüyalar görebileceğiz demek isterdim, ancak bu şu an için hala zor bir ihtimal. Araştırmacılar bu deneyimi yaşamak için ileri düzey ekipman veya güvenilir olmayan yollar denemişler. Adelaide Ünversitesi’nden Dr. Denholm Aspy, 169 katılımcıyla bir takım teknik testler yaptıklarını belirtti.

Bu testler arasında en ilgi çekici olanı ve belki de yapması en güvenli olanı “gerçeklik testi ile MILD(berrak duyguların anımsatıcı uyarımı)” oldu. Siz de evinizde gerçeklik testini deneyebilirsiniz, ancak uyaralım; Lucid Rüyalar insanlar için unutulmaz bir deneyim olabileceği gibi rüyada görülen şeylerden dolayı kalp ritminde sorunlara ve gerçek hayatı sıkıcı bulmak gibi psikolojik sorunlara da sebep olabilir. Bu yüzden sağlık durumu uygun olan ve bunu bir bağımlılık haline getirmeyecek kişilerin denemesini öneriyorum.

Lucid Rüya'ya Nasıl Dalınır?

Bu testte uyumadan önce uyuyacağınız saatin 5 saat sonrasına alarm kurmanız gerekiyor. Yaklaşık 5 saat sonra uykunuzun en tatlı yerinde uyanacak ve bir 5 dk boyunca uyanık kalacaksınız. Bu süreçte kendinize tam gelmemiş olsanız da birazcık bilincinizin yerine gelmesi hedefleniyor. Ardından yeniden yatağa yatacak ve rüyalarınızı kontrol etmenin bilincinde olduğunuzu beyninize ispat edeceksiniz. Bunun için sürekli beyninize rüyayı kontrol edeceğinizi iletebilirsiniz.

Aspy’e göre bu yöntemler belirli bir süre teste sokulan insanların %53’ünde olumlu sonuçlar vermiş. Bu insanlardan %17si ise her gece Lucid rüyaya dalmayı başarmış. RAM uykusu olarak adlandırılan uykuda kullanılan bu taktik ve bir takım başka taktikler, Lucid Rüya’nın bilimsel olduğunu doğruladı.

Bu konuyla alakalı bir dönem ben de araştırma yapmıştım. Doğruluğunu ispatlayamam, ancak çok sevdiğim bir abim bana bu rüyalar için yoğurt yememi söylemişti. Kendisinin tabiriyle “HD rüyalar” görmek için yoğurt yemeliydik. Bir keresinde böyle bir şey deneyimlemeyi başardım ve zaman algısı olarak 1 ay kaldığım bir rüya yaşadım. Rüyayı kendim kontrol ediyor ve rüyada olduğumu biliyordum. Birazcık uzun bir deneyim olması dışında gerçekten unutamayacağım bir anı oldu. Bunun dışında bir kaç deneyim daha yaşadım, ancak hiçbiri o rüya gibi olmadı. O rüyayı görmeden önce rastlantısal olarak çok fazla yoğurt ve yoğurt ürünleri tüketmiştim (bunu denemeniz amacıyla değil yaşadığım bir deneyim olarak aktardım, yanlış anlaşılmasın).

Peki, sizin Lucid Rüya veya “HD Rüya” adı altında gördüğünüz rüyalar var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.