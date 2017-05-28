Rüyalarımızı Kontrol Edebildiğimiz Lucid Uyku Nedir?

Hayatımızın üçte birini uykuda geçirdiğimizi düşünürsek, rüyalarımızı lucid rüya yöntemiyle kontrol edebilmemiz faydalı olabilir.

Rüya Nedir?

Uzmanlara göre halen tam olarak rüyaların ne olduğu anlaşılmış değil. Bazılarına göre rüyalar beynin uyanık olduğunuzda yaşadığınız problemleri veya duyguları çözümleme zamanı, bazılarına göre ise rüyalar beynin hafıza verilerini birleştirdiği zaman.

Fakat verilebilecek en kısa ve en olası cevap rüyaların, beynin kendi varoluşunu fark ettiği zaman olduğuydu. Uyanık olduğumuz zamanlarda beyin, sonu hiç gelmeyen dış uyaranlarla ve bu dış uyaranları anlamaya çalışmakla meşgul oluyor. Uyuduğumuzda ise dışarıdan çok az uyaran geliyor. Bu durumda beynin anlayabileceği bir dünya olmadığı için beyin normal çalışmasına devam edebilmek için kendi içinde kendi dünyasını oluşturuyor.

Neden rüya gördüğümüzü bilmiyor olabiliriz fakat rüyaları ne zaman gördüğümüzü biliyoruz. Yeterli bir uyku aldığımızda uykunun 4 aşamasını tecrübe ediyoruz.

NREM 1 (N1): Bu uyku türü hafif uyku olarak adlandırılıyor. Vücut sıcaklığı, kalp ritmi, nefes alış-verişleri ve enerji tüketimi tüm vücutta azalıyor. Kaslar hala aktif ve dış uyaranlara karşı açık durumdayız. Özetle, uykuya dalış durumundayız.

Bu uyku türü hafif uyku olarak adlandırılıyor. Vücut sıcaklığı, kalp ritmi, nefes alış-verişleri ve enerji tüketimi tüm vücutta azalıyor. Kaslar hala aktif ve dış uyaranlara karşı açık durumdayız. Özetle, uykuya dalış durumundayız. NREM 2 (N2): Derin uykuya doğru dalış olarak tabir edilen bu aşamada uyanmamız biraz daha zorlaşıyor ve dış uyaranların artık farkında değiliz. Bu aşama uykumuzun yaklaşık %50'sini oluşturuyor.

Derin uykuya doğru dalış olarak tabir edilen bu aşamada uyanmamız biraz daha zorlaşıyor ve dış uyaranların artık farkında değiliz. Bu aşama uykumuzun yaklaşık %50'sini oluşturuyor. NREM 3 (N3): Bu uyku aşaması, derin uyku olarak adlandırılıyor. Dış uyaranlara artık tepki veremiyoruz. Bu uykumuzun yaklaşık %25'ini diliminde iyice rahatlıyoruz. Bu aşama 4. aşamaya doğru gidiyor hatta bazen 4. aşamanın bir parçası olduğu söyleniyor.

Bu uyku aşaması, derin uyku olarak adlandırılıyor. Dış uyaranlara artık tepki veremiyoruz. Bu uykumuzun yaklaşık %25'ini diliminde iyice rahatlıyoruz. Bu aşama 4. aşamaya doğru gidiyor hatta bazen 4. aşamanın bir parçası olduğu söyleniyor. REM (Rapid Eye Movement - Hızlı Göz Hareketi): Bu aşama rüya aşaması olarak geçiyor. Kaslarımız artık kapalı durumda ve nefes alış-verişimiz, kalp ritmimiz düzensiz hale geliyor. REM uykusunun gerçek görevi hala bilinmiyor. Bu uyku aşaması da uykumuzun yaklaşık %25'ini oluşturuyor.

Her gece bu aşamaları sırasıyla tekrar tekrar yaşıyoruz. En keskin ve hatırlanan rüyalar çoğunlukla REM aşamasında yaşanıyor.

Lucid Rüya Nedir?

Normal uykular çoğunlukla bizim seçmediğimiz, yolu belli olan raylara bağlı hareket eden bir lunapark trenine binmeye benziyor. Bu trendeyken etrafımızda gerçek gibi hissettiren değişik şeyler oluyor ve sevsek de sevmesek de bu trenden çıkamıyoruz. Yolumuza ne çıkarsa onu yaşamak zorunda kalıyoruz.

Lucid rüyalar ise kendi kurduğumuz lunaparkı keşfetmeye benziyor. İstediğimiz yere gidebildiğimiz gibi istediğimizi de yapabiliyoruz. Tam bir lucid rüya yaşadığınızda kontrol tamamen elinizde oluyor. İsterseniz bir süper kahraman gibi uçabilirsiniz. Lucid rüya da, her gece sonsuz tecrübeyi yaşayıp uyandığınızda dinlenmiş olabiliyorsunuz.

Bu anlattıklarımızdan sonra sizde lucid rüyayı yaşamak istiyorsunuzdur fakat bunun için hırs ve sabır gerekiyor.

Anlık Bilincinizin Farkında Olun

Bir rüyanın içinde olduğunun farkında olmak, şu an bu kelimeleri okurken hissettiğiniz farkındalıktan farklı değildir. Örneğin tam şimdi tarayıcınızın geri tuşuna basıp sonra ileri tuşuna basarsanız yine bu sayfada olursunuz. Rüya esnasında aynı hareketi yaparsanız kendinizi başka bir yerde bulabilirsiniz. Bu başka bir sayfa olduğu gibi bir tekne bile olabilir. Rüyalar tutarlı değildir ve bu tutarsızlıkları fark etmek rüyada olduğumuzu anlamanın en kolay yoludur. Bu yol, lucid rüya yaşamanın ilk adımıdır.

Rüyanızda lucid olmanın nasıl hissettirdiğini anlamak istiyorsanız önce gerçek hayatta lucid olmanın nasıl hissettirdiğini anlamalısınız. Bunun içinde bu alıştırmaları her gün yapmalısınız.

Bakın: Gördüklerinizin farkında olun. Zengin ve canlı şekilleri, renkleri, hareketleri, boyutları yani tüm dünyayı fark edin.

Gördüklerinizin farkında olun. Zengin ve canlı şekilleri, renkleri, hareketleri, boyutları yani tüm dünyayı fark edin. Dinleyin: Duyduğunuzun farkında olun. Kulaklarınıza gelen onlarca ses tonunu hissedin.

Duyduğunuzun farkında olun. Kulaklarınıza gelen onlarca ses tonunu hissedin. Hissedin: Dokunduğunuzun yerin farkında olun. Yumuşak, sert, kuru, yapışkan, ıslak gibi dokuları hissedin. Ağırlık, hafiflik, sertlik, sıcaklık gibi kavramları düşünün. Şu an vücudunuzun nasıl hissettiğini ve farklı durumlarda nasıl hissettiğini karşılaştırın. (Yorgun, enerjik, hasta, memnun, mutlu, acılı vb.)

Dokunduğunuzun yerin farkında olun. Yumuşak, sert, kuru, yapışkan, ıslak gibi dokuları hissedin. Ağırlık, hafiflik, sertlik, sıcaklık gibi kavramları düşünün. Şu an vücudunuzun nasıl hissettiğini ve farklı durumlarda nasıl hissettiğini karşılaştırın. (Yorgun, enerjik, hasta, memnun, mutlu, acılı vb.) Tadın: Tattığınız yemeklerin ve içeriklerin farkında olun.

Tattığınız yemeklerin ve içeriklerin farkında olun. Koklayın: Kokladıklarınızın farkında olun. Sıcak vücut kokusu, sigara, parfüm, kahve, soğan, alkol, deniz gibi kokusunu aldığınız her şeyin farkında olun. Bunları ezberleyin ve gözünüzde canlandırın.

Kokladıklarınızın farkında olun. Sıcak vücut kokusu, sigara, parfüm, kahve, soğan, alkol, deniz gibi kokusunu aldığınız her şeyin farkında olun. Bunları ezberleyin ve gözünüzde canlandırın. Nefes Alın: Nefesinizi düşünün. Az önce aldığınız nefesin farkında bile değildiniz. Hatta bu alıştırmaları okurken aldığınız yüzlerce nefesin birinin bile farkında değildiniz. Şimdi nefesinizi bir kaç saniye tutun. Bırakın. Şimdi derin nefes alın. Nefes alış-verişinizin farkında olmak tamamen kontrol edebilmenizi sağlayacaktır.

Nefesinizi düşünün. Az önce aldığınız nefesin farkında bile değildiniz. Hatta bu alıştırmaları okurken aldığınız yüzlerce nefesin birinin bile farkında değildiniz. Şimdi nefesinizi bir kaç saniye tutun. Bırakın. Şimdi derin nefes alın. Nefes alış-verişinizin farkında olmak tamamen kontrol edebilmenizi sağlayacaktır. Duygularınızı Hissedin: Duygularınızın ve hislerinizin farkında olun. Kızgınlık, keyif, neşe, huzur, heyecan gibi bütün duyguların farkında olun. Gerçek duygular nasıl hissettiriyor?

Duygularınızın ve hislerinizin farkında olun. Kızgınlık, keyif, neşe, huzur, heyecan gibi bütün duyguların farkında olun. Gerçek duygular nasıl hissettiriyor? Düşüncelerinizin Farkında Olun: Bu alıştırma boyunca ne düşündünüz? Şu an ne düşünüyorsunuz? Düşünceler ne kadar gerçek gibi hissettiriyor?

Yukarıdaki duyuları ve diğerlerini günde sayısız kere tecrübe ediyoruz. Gerçek hayatımızda bu duyularımızın ne kadar farkında olursak, rüyamızda da bu duyuları o kadar rahat kullanabiliriz. Sonuçta okyanusun kokusunu, ayağımızla dokunduğumuz kumun şeklini, ufuktaki güneşin rengini veya ne bunların ne kadar rahatlatıcı olduğunu hatırlayamazsak aklımızda deniz kenarında keyif yaptığımız bir anı canlandıramayız.

Bunları yaptıktan sonra bu son iki adıma geçebilirsiniz.

Ben: Bu dünyanın içinde siz de varsınız. William James'e göre tecrübe etmek, görmek, duymak, hissetmek ve düşünmekten oluşuyor. Biz sonsuz tecrübe ettiklerimizin tam ortasındayız. Fakat buna rağmen kendimizin farkında değiliz. Alıştırmalarınızı, "Ben görüyorum, ben duyuyorum" şekliyle yapmalısınız.

Bu dünyanın içinde siz de varsınız. William James'e göre tecrübe etmek, görmek, duymak, hissetmek ve düşünmekten oluşuyor. Biz sonsuz tecrübe ettiklerimizin tam ortasındayız. Fakat buna rağmen kendimizin farkında değiliz. Alıştırmalarınızı, "Ben görüyorum, ben duyuyorum" şekliyle yapmalısınız. Bilinçliliğin Farkındalığı: Son olarak bilinçliliğinizin farkında olmalısınız. Normalde bilinç cisimlere odaklanıyor, bize değil. Fakat bu cismin kendisi de bilinç olabilir. Burada tecrübe dil tarafından yeterince ifade edilemez.

Tebrikler. Artık bir rüya kaşifi olmak için ilk adımı attınız. Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek, uyurken iyi vakit geçirmek bizim için karlı olacaktır.