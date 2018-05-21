Rüzgar Çiftliği, BMW i3 Bataryalarına Enerji Sağlayacak

Son zamanlardaki yeşil enerji girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Birleşik Krallık'ta bulunan çiftlik BMW i3 araçlarına 500 depo enerji vaat ediyor.

Şirketler, çevreci araç girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. BMW ve Vatenfall adlı şirketin ortak girişimlerinden birisi de Birleşik Krallık'ta bulunan bir elektirikli araçlar için elektirik depolama istasyonu.

Vattenfall adlı şirket, Galler'de 'Pen y Cymoedd' rüzgar çiftliğine toplam 500 BMW i3 bataryasını bağladı ve Birleşik Krallık'taki en büyük ortak kurulumu gerçekleştirdi. Yukarda görmüş olduğunuz eklenti, BMW kullanıcılarının güvenilir bir yenilenebilir enerji sağlamaya yardımcı olacak.

Bu tip bir girişim ilk değil. Renault da, Zoe tipi araçlarının bataryalarını akıllı bir adada yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Nitekim Vattenfall'ın girişimi çok daha büyük. Bu durum otomobil üreticilerinin giderek daha çevreci bir profile büründüğünün de bir göstergesi. Bunun gibi batarya bağlantıları yalnızca elektirikli araçların bundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayacak, aynı zamanda artık kullanılmayan araçların bataryalarının yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayacak.