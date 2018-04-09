RX 500X Serisi Ekran Kartları AMD'nin Sitesinde Görüntülendi

AMD'nin bu yaz tanıtması beklenen RX 500X serisi, şirketin resmi web sitesinde görüntülendi, ancak sitede henüz hiçbir bilgi yer almıyor.

AMD'nin yeni ekran kartı serisi RX 500X, şirketin resmi web sitesinde görüntülendi. Her ne kadar AMD bu konuda sessizliğini bozmasa da, bu yıl RX 500 serisinin ardından yeni bir ekran kartı serisinin tanıtılacağı herkes tarafından biliniyor. AMD'nin ürün desteği sayfalarında sadece isim olarak yer almaya başlayan RX 500X serisi ile ilgili henüz hiçbir resmi detay bulunmuyor.

RX 500X Serisi, 12 nm Mimarisiyle mi Geliyor?

Geçtiğimiz Eylül ayında 12 nm üretim süreci ve Vega mimarisi kullanan bir ekran kartı tanıtacağını duyuran AMD'den, bu konuyla ilgili farklı bir açıklama gelmedi. Ocak ayındaki CES fuarında da bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan AMD, 12 nm planlarını askıya almış olabilir.

AMD Vega 11'in Masaüstü Versiyonu Yolda

AMD'nin APU işlemcilerine entegre olarak sunduğu Vega 11'in, ayrı bir masaüstü versiyonu yakında tanıtılacak. RX 500X serisiyle beraber tanıtılması beklenen Vega 11, uygun fiyatlı ekran kartları arasında iyi bir yer edinebilir.

AMD, bu yılın ekran kartlarıyla ilgili planlarını oldukça saklı tutuyor. NVIDIA'nın Temmuz ayında tanıtacağı GeForce 11 serisiyle benzer tarihlerde tanıtılması beklenen AMD'nin yeni ekran kartları hakkında henüz bu kadar bilgi sahibi olabiliyoruz. AMD cephesinden gelecek yeni açıklamalar için takipte kalın.