Son yılların en çok beğenilen solo süper kahraman filmlerinden rakipsiz Deadpool, Marvel’in bir diğer büyük işi Avengers’a katılabilir. Kağıt üzerinde Disney’in Fox’u satın alması, bu umudu yeşertiyor. Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds ise bir Twitter paylaşımıyla tüm ihtimalleri trolledi.

Disney’in yapım haklarına sahip olduğu Avengers serisi ve seride yer alan süper kahramanların solo filmleri 10 yıldır hayatımızda. Geçtiğimiz hafta sonu dünya sinema tarihinin açılış rekorunu kıran Avengers: Infinity War ise çok sevildi. Bu kez standartların dışına çıkıp izleyicilerini şaşkına çeviren yapım, Marvel cephesinin artık çizgi romanlara ne kadar yaklaştığını gösterdi.

Sinematik evrende Marvel hala bazı ciddi sorunları aşabilmiş değil. Uzun yıllardır Fox’un elinde bulundurduğu X-Men karakterlerinin sinema haklarının arasında Deadpool da var. Uçarı kahramanımızın ilk filmini izlediğimizde Fox ayrı bir stüdyo iken, Logan filminden sonra Disney tarafından satın alınmıştı. Haliyle herkes Deadpool ve Wolverine dahil tüm Fox karakterlerini Avengers ekibine dahil olurken görmek istedi.

Deadpool’a hayat veren yegane aktör Ryan Reynolds, Avengers'ın bu ihtimale cevabını paylaştı:

“Ne zaman vazgeçeceğini bilmeyen bir adam olarak, bunu hiç yapmadığınıza sevindim. Tebrikler #Avengers”

Reynolds’un paylaştığı yazışmada “Avengers’a katılma” konulu e-posta Deadpool tarafından gönderildi. Ardından doğrudan Tony Stark (Iron Man) tarafından Deadpool’un teklifi şöyle karşılandı:

“Hayır.

Kesinlikle olmaz.

Gidip Prof. X’in başına bela ol.

Olmaz.

Saygılarımla,

Tony Stark”

Raynolds bu paylaşımıyla Avengers’ın haftasonundaki gişe başarısını kutlamayı da ihmal etmedi. Avengers, çok büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç hafta boyunca rekor haberlerine konu olacak. Bakalım Deadpool’a karşı taraftan bir cevap gelecek mi?

Her iki serinin de birbirine bağlanması ve kahramanların bir arada olmaları için, biraz daha sabretmekte fayda var. Çünkü önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Infinity War’ın devamı olacak Avengers ile birlikte bir sayfayı kapatacağız. Sonrasında gelecek filmler, X-Men karakterlerini de içerebilir.