Ryan Reynolds, Deadpool Oyununu Oynayabilir mi?

Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, YouTuber JackSepticEye'yle birlikte Deadpool oyununu oynamaya çalıştı. Bu videoyla birlikte Reynolds'un oyunlar konusunda pek de başarılı olmadığını gözlemliyoruz.

Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds, Deadpool oynayabilir mi? Aşağıda görmüş olduğunuz videoda Ryan Reynolds, High Moon Studios tarafından geliştirilen 2013 yapımı Deadpool oyununu oynamak için JackSepticEye adlı YouTuber'ın yanına gidiyor. JackSepticEye, Ryan Reynolds'a oyun hakkında sorular soruyor, ancak aldığı cevap biraz üzücü. Reynolds, Castlevania adlı video oyunundan beri hiç oyun oynamamış. Ancak videoda Deadpool hakkında yorum yaparken karakterin esnek kalçalarına hayranlık duyduğunu ve Josh Brolin'in kuduz hastalığına yakalanıp yakalanmadığı hakkında konuştu. İLGİLİ HABER Bu Adama (Ryan Reynolds) Kulak Verin: Hala Bir Deadpool-Wolverine Filmi Hayal Ediyorum Anti-kahramanımız Deadpool'un filmi 18 Mayıs 2018'de yeni önümüzdeki cuma günü vizyona girecek.

Kaynak : https://www.gizmodo.com.au/2018/05/this-youtuber-made-ryan-reynolds-play-the-deadpool-video-game/

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