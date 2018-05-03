Deadpool'un ikinci filminin çıkmasına günler kala başrol Ryan Reynolds'tan hayranları üzecek bir haber geldi.

Deadpool, şimdiye kadar tanıdıklarımız arasında en zıpır ve en 'anti' olan karakter. Belki de bu yüzden, diğerlerinden farklı görüldüğü için bir anda çok sevildi ve ilk filmiyle büyük bir başarı yakaladı. Üstelik ilk filmi izlediğimiz andan itibaren ikinci bir filmin geleceğini biliyorduk ve daha ilk filmi bitirdiğimiz anda sabırsızlıkla ikinciyi beklemeye başlamıştık. Ancak anlaşılan aynı heyecanı üçüncü film için yaşayamayacağız.

Deadpool 2'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Film 18 Mayıs'ta gösterilecek ve şimdiden gişede bir hayli başarı yakalayacağı düşünülüyor. Ancak Ryan Reynolds, verdiği ropörtajlarda 'Deadpool için üçüncü bir solo film olmayacağını' düşündüğünü söylüyor. Reynolds, kurduğu cümlelerde keskin ifadeler kullanmasa da, anlaşılan Deadpool 3 eğer bir gün çıkacaksa da o tarih yakın olmayacak.

Reynolds'a göre Deadpool'un tek başına yaşayabileceği daha fazla hikaye kalmadı ve artık yolu X-Force ile devam edecek. Bu da yeni birçok filmde karakterimizin görüneceğini, ancak uzunca süre tek başına onu izleyemeyeceğimizi gösteriyor. Henüz hiçbir şey net olmasa da, film vizyona girer girmez bir şeylerin kesinleşeceği düşünülüyor. Ayrıca, Deadpool 2 için çıkan önceki fragmanlarda 2 filmin yeterli olduğu 3. filmin işleri bozduğu şeklinde bir diyalog geçmişti.