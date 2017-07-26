Ryzen Threadripper'ın Kutusu, Bilgisayar Kasasından Büyük

AMD'nin yeni işlemcisi olmaya hazırlanan Ryzen Threadripper'ın kutusu, bizzat AMD'nin CEO'su tarafından tanıtıldı.

AMD’nin CEO’su olarak görev yapan Lisa T. Su, yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin kutusunu tanıttı. Yeni işlemciler AMD’nin ekran kartları olan RX Vega kartlarıyla birlikte 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek SIGGRAPH 2017 konferansında tanıtılacak.

Şimdilik kutusuyla yetinmemiz gereken işlemcinin kutusu bile haber olma değeri taşıyor. İşlemci kutularında alışık olmadığımız bir boyutla gelen AMD Threadripper kutusu, mini-ITX bir kasadan daha büyük olduğu için şaşkınlık yarattı.

Henüz resmi açıklama olmamasına rağmen içerisinde büyük bir soğutucuyla gelmesini beklediğimiz işlemci, ilk başta iki farklı modelde satışa çıkacak. 12 fiziksel 12 mantıksal çekirdeğe sahip 1920X’i 799 dolardan satışa çıkaracak AMD, 16 fiziksel 16 mantıksal çekirdekli 1950X’i ise 999 dolardan kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha güçlü Threadripper’lar ise ilerleyen dönemlerde müşterilerin karşısına çıkacak.

Daha önce gelen haberlere göre göre Threadripper işlemcilerinin yanında soğutucunun bulunmayacağı belirtiliyordu, ancak kutuyu gördükten sonra küçük bir işlemci için çok büyük bir kutu olduğuna kanaat getirdik.

Yeni işlemcilere özel bir soğutma bloğu görür müyüz bilmiyorum, ancak sıvı soğutma gibi iddialı bir soğutucu tanıtılırsa AMD’den Intel’e karşı büyük bir karşı atağını görmüş oluruz.

Sanırım bütün bunları zamanla göreceğiz. Haber aracılığı ile soralım: Bu kutunun içinden işlemci dışında başka neler çıkabilir?