S Health Uygulamasına Gelecek Güncellemeyle Birlikte Birçok Tıbbi Veriye Erişilebilecek

Samsung Galaxy S8’in çıkış zamanında S Health uygulamasına gelecek büyük bir güncellemeyle birçok tıbbi bilgiye erişmenin mümkün olacağı söyleniyor.

Bir telefon serisinin yeni bir modeli çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra, sonraki model hakkında birtakım söylentiler etrafta dolaşmaya başlar. Samsung Galaxy serisinin sıradaki modeli S8 için de bu durum değişmedi. Ancak biz genelde, telefonun tasarımı ya da donanımıyla ilgili söylentiler duymaya alışığız. Şimdiki söylenti ise Samsung Galaxy S8’de yer alacak bir uygulamayla ilgili.

SamMobile’ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Samsung S Health uygulaması, Samsung Galaxy S8’in çıkış zamanında büyük bir güncelleme alacak. Bu güncellemeyle birlikte S Health uygulaması aracılığıyla hastalıklar, semptomlar ve ilaçlara dair bilgilerin yer aldığı WebMD veritabanında arama yapmak mümkün olacak. Ayrıca semptomlara dair bilgileri, fotoğrafları ve tıbbi reçeteleri daha sonra kullanmak üzere telefonda depolamanın mümkün olacağı ve yakındaki eczanelerin listesine uygulama aracılığıyla erişilebileceği belirtiliyor. Herhangi bir acil durumda ise, uygulamanın kullanıcıya direkt olarak 911’i aramasına imkan tanıyacak. Bununla birlikte, kullanıcılara gerçek doktorlarla online sohbet ve randevu fırsatı sunan Amwell adlı servisin de S Health uygulamasına ekleneceği söyleniyor. Tabii, uygulamaya ekleneceği söylenen tüm bu özellikler ABD’de kullanılabilir olacak.