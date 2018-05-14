S.T.A.L.K.E.R'ın Yeni Modu Çok Daha Fazla Korku Vadediyor

FPS tabanlı korku oyunlarının eski ama en başarılı örneklerinden biri olan S.T.A.L.K.E.R - Call of Pripyat, aldığı ABV yaması ile şimdi çok daha korkutucu ve sürükleyici.

GSC Game World’ün klasikleşmiş oyunlarından serinin 3. oyunu S.T.A.L.K.E.R: Call of Prpyat'ı tanımlamak gerçekten oldukça zorlu bir süreç. Temel anlamda First Person Shooter oyun tarzı üstüne kurulu olan oyun, diğer bir yandan da sağlam RPG motifleri taşıyor. Normal şartlarda da oldukça karanlık bir ambiyansa sahip olan oyun, ABR’ın yeni revizyon modu ile daha sürükleyici ve korkutucu bir hal almış şekilde sevenlerini bekliyor.

Oyunun standartında çok da korkutucu olmayan bir çok faktör, bu yeni iyileştirme sonrası yerini korku ve heyecana dayalı bir deneyime bırakıyor. Hatta itiraf etmek gerekirse bu yeni iyileştirmelerden sonra Stalker’ı odanızın ışıkları kapalıyken oynamaktan çekinebilirsiniz.

Tabii bu iyileştirmenin oyunun temelinde farklılıklar yaratmasını beklememek gerekiyor. İyileştirme modu sonrası yeni karakterler ya da yeni görevlerle karşılaşmayacaksınız. Bu iyileştirmeyi daha ziyade eski bir filmin görsel efektlerle yeniden düzenlemesi olarak görebiliriniz. Bahsi geçen ABR moduna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. İyi Oyunlar.