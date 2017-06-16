Saatlerce Oyun Oynayanların Bedenlerinde Oluşan 5 Değişiklik!

Kabul edelim ki teknolojinin gelişimiyle video oyunlarının verdiği deneyimler üst düzeye çıktılar ve gerçekten de çok eğlenceliler. Ancak bazı oyuncular bu eğlence işini abartıyorlar ve sonucu ölüme kadar varan sağlıksız durumlarla baş etmek zorunda kalıyorlar.

Dünyanın dört bir yanında oyun oynama işini abartan yüz binlerce insan var, dolayısıyla böyle bir kitlenin de içine girdiği tehlikeli durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Saatlerce PC, konsol ya da her neyse başından kalkmayıp, eğlence uğruna mahvedilen bedenler, büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyorlar.

İşte saatlerce oyun oynayan kişilerin yaşamaları muhtemel sorunlar:

Kalbiniz pes edebilir ve ölebilirsiniz:

CNN’nin haberine göre 32 yaşındaki bir oyun bağımlısı, gittiği internet kafede 3 günün ardından ölü bulundu. Oyun bağımlısı, 6 Ocak 2015’te oturduğu bilgisayar başında harcadığı saatlerin onu kalp yetmezliği sebebiyle ölüme götürdüğünün farkında bile değildi. Elbette bu yaşanan en uç örneklerden birisi. Özellikle çocuklarda ve gençlerde bu süre oldukça azalabilir ve kalp krizi gibi kaçınılmaz sonlar kendilerini hiç hissettirmeden bir anda geliverirler.

Ayrıca günlerce uyanık kalmak, aşırı gergin olmanıza sebep olur ve bağışıklık sisteminiz güçlü değilse kalbiniz aşırı baskı altında kalabilir.

Gözlerinize ciddi zararlar verir:

Ekranlara (TV'ler, bilgisayarlar, telefonlar veya tabletler) ideal sürelerde bakmanın elbette bir sakıncası yok, ancak saatler süren harika serüvenler, en değerli organlarınız başında gelen gözlerinizi ciddi şekilde tehdit ediyor. CVS sendromu olarak açıklanan bu durum, genellikle göz yorgunluğu, göz ağrısı nedenlerini içeriyor ve ilerleyen zamanlarda görme kayıplarına sebep oluyor. İdeal sürelerde oyun oynamayı bile düşünüyorsanız, uygun aydınlatmalı bir ekranda ve mekanda vakit harcayın.

Beyniniz de bir o kadar ciddi riskler altında:

Eğer çok fazla oyun oynarsanız, aklınız karışmaya başlayabilir. Bu konuda yayımlanmış bilimsel bir araştırmaya göre, her hafta 9 saatten fazla oyun oynayan çocukların beyinlerinde fiziksel değişimlerin izlerine rastlanmış durumda. 150’den fazla 14 yaşındaki çocuğun katıldığı araştırma, çocukların beyin taramalarının düzenli olarak incelenmesi yoluyla yapıldı. Bu tip durumlar, beynin sağlığını bozuyor ve gerçeklik algısının değişmesine yol açıyorlar. Kısacası uzun süre oyun oynamak hem beyin fizyolojisi, hem de birey psikolojisi açısından çok sağlıklı bir durum teşkil etmiyor.

Epilepsi nöbetleri tetiklenebilir:

Eğer epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyseniz, oyun oynamaya harcadığınız süreyi daha da kontrol altında tutmak ve kısaltmak zorundasınız. Yayımlanan bilimsel bir rapora göre, epileptik nöbetler yaşadıkları bilinen çocuklar oyun oynarken daha uzun süreli ve tehlikeli nöbetler geçiriyorlar.

Günümüzdeki oyun yapımcılarının, epilepsi konusunda geçerli sertifikaları olsa da, bu durum kullandığınız donanımlara göre değişebilir ve her insanın biyolojik durumu farklı olduğundan genelleme yapmak zordur, dikkat etmekte fayda var.

Obezite sorunlarıyla ortaya çıkabilir:

Son zamanlarda ortaya çıkan VR platformlarının bazıları oyuncuyu hareket halinde tutuyor fakat, bu teknolojiler hala yaygınlaşmamış durumda olduğundan geleneksel oyunculuk devam ediyor. Oyun oynarken geçirilen hareketsiz saatler oyuncuları tabiri caizse koltuklara zımbalıyor. Bunun sonucunda obeziteye ilişkin sayısız sağlık sorunuyla karşılaşılabiliyor. Kalp krizleri, eklem rahatsızlıkları, solunum hastalıkları, göz bozulmaları bunlardan sadece birkaçı.