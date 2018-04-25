Casio markasını yoğunluklu olarak saat piyasasında duysak da, firma kompakt kameralar da üretiyordu. Ancak kameralara yetersiz talep olduğunu belirten Casio, kompakt kamera pazarından çekilme kararı aldı.

Casio’yu hemen hemen hepimiz ürettiği saatler ile tanıyoruz. Ancak şirket, kompakt kamera pazarında da bir yer edinmeye çalışıyordu. Aslına bakarsanız firmanın ürettiği kameralar, boyutları ve işlevsel kullanımları ile pek de fena sayılmazdı. Ancak yeni gelen haberlere göre Casio, kompakt dijital fotoğraf makinesi pazarından vazgeçtiğini açıkladı.

Japon sitesi Nikkei’de açıklanan bildiriye göre, talep azlığı piyasadan ayrılma sebebi olarak gösteriliyor. Bu bağlamda şirketin ileri teknoloji kameralara bağlı kalacağı düşünülse de, Casio görünüşe bakılırsa kompakt kamera piyasasına küsmüş durumda.

Önceleri selfi kamerası adı altında kameralar üreten Casio’nun piyasaya tutunmak için çabaladığını ancak beklediği talebi göremediği için pes ettiğini ifade edebiliriz. Bize göre bunda, gelişen akıllı telefonların da etkisi büyük. Bu bağlamda birçok insan kamera almak yerine gelişmiş bir kameraya sahip telefon almayı daha cazip buluyor.