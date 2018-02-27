Dubai'de Hyperloop hizmetini başlatan Virgin, saatte 1.200 kilometre hızla yolcuları taşıyacak olan 'lokomotif' prototipini tanıttı.

Teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarında olduğu kadar ulaşım araçlarında da büyük değişimlerin oluşmasını sağlıyor. Çok değil bundan 50-60 yıl önce motorlu bir taşıta sahip olmayan birçok insan, bir şehirden diğerine gitmek için günlerce hayvan sırtında ya da haftalarca kendi ayakları üzerinde yolculuk yapıyordu. Teknoloji önce trenleri sonra otobüsleri ve en sonunda da uçakları taşımacılığın ana aracı haline getirdi. Bugün teknoloji her üç ulaşım aracının gelişimini yukarı yönde etkiliyor.

Yüksek petrol ve turizm gelirlerini teknolojik yatırımlara ayıran Dubai, yakında hizmete sokacağı Hyperloop'la birlikte toplu taşıma alanında büyük bir adım atmış olacak. Bu sıcak Arap ülkesine kurulacak olan 'lokomotif', 87 kilometrelik Abu Dabi yolculuğunun 12 dakika içerisinde yapılmasını sağlayacak. Bu mesafe kişisel bir araçla 'hız limitleri' çerçevesinde 90 dakika sürüyor.

2030 yılına kadar tüm yolculukların yüzde 25'inin sürücüsüz olmasını isteyen Dubai'nin Karayolu Taşımacılık Otoritesi (RTA), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) düzenlediği İnovasyon Ayı etkinlikleri çerçevesinde Hyperloop tasarımını halka tanıttı. Tasarımın yaşatacağı hızlı yolculuk kadar içi de dikkat çekti. Deri koltuklar ve yüksek çözünürlüklü ekranlarla dizayn edilen Hyperloop 'lokomotif'i adeta geleceğin bugünden görülmesini sağladı. Her 'lokomitf' kısa ve orta mesafe seyahatler için tasarlanırken maksimum 10 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Virgin Hyperloop One CEO'su Rob Lloyd yaptığı açıklamada BAE'nin ve RTA'nın Hyperloop teknolojisinin ilk destekçileri olduğunu, 2018 yılında odak noktalarının projenin bir sonraki aşamasına geçiş olduğunu ve nihai amaçlarının daha geniş bir BAE Hyperloop ağı kurmak olduğunu söyledi. Richard Branson, birkaç gün önce Mumbai için de benzer bir projeyi açıklamıştı.

Hyperloop projesi tamamlandığında her iki yönde saatte 10.000 yolcu taşıması bekleniyor.