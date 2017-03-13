Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgara maruz kalan bisikletçilerin uçuşa geçmeme çabaları sosyal medyada gündem oldu.

Doğa aslında ne kadar etkili olduğu bir kez daha gösteriyor. Bisiklet sürerken mutlaka başınıza gelmiştir; kuvvetli esen bir rüzgar, hem dengede kalmanızı hem de gittiğiniz yolda sabit ilerlemenizi kısıtlayabilir. Fakat bu haberimize konu olan rüzgar öyle yenilir yutulur cinsten değil.

Cape Town Bisiklet Turu sırasında bir anda esmeye başlayan rüzgar, adeta bisikletçileri sağa sola savurdu. Saatte 100 kiometre gibi ciddi bir hızda esen rüzgara maruz kalan bisikletçiler, bırakın ilerlemeyi oldukları yerde bile durmakta inanılmaz güçlük çekmişler.

Tehlikeli hava koşulları nedeni ile ertelenen yarışta, rüzgarın bisikletçilere yaşattığı zor anlar ise sosyal medyada gündem olmuş.