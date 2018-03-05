Saatte 480 Kilometre Hız Yapan 6 Milyon TL’lik Hiper Araba

Amerikan yapımı 1600 beygir gücüne sahip Hennessey Venom F5 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Ürettiği yüksek hızlı otomobillerle otomotiv endüstrisinde tartışmalı bir figür olan Henessey, yeni aracını Cenevre Otomobil Fuarı’nda da tanıtacak. Hennessey Venom F5 daha önce Las Vegas'taki SEMA Fuarı'nda tanıtılmıştı. Vergiler dahil edilmeden 6 milyon TL değerine sahip olan araçtan yalnızca 24 tane üretildi.

1600 beygir gücüne sahip arabanın daha önce olduğu gibi Cenevre Otomobil Fuarı’nda da büyük ilgi odağı olması bekleniyor. Bu yıl İsviçrede 88.’si düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı 8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca fuar kapsamında, Hyundai Kona, Lexus UX, Volvo V60 Wagon, Jaguar I Pace, Audi A6, Hyundai Santa Fe ve Ferrari 488 Pista gibi son model araçlar da tanıtılacak.

Geliştirilen Amerikan Hiper arabası Venom F5 hız konusunda Bugatti Chiron ve Koenigsegg Agera RS gibi dünyanın en hızlı arabalarına rakip olarak gösteriliyor. Saatte 480 kilometre hız yapan aracın birçok kişi bundan daha yüksek limitlere ulaşacağı düşüncesinde. Henüz resmi hız rekoru denemesinin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Hennessey Venom F5’in hız testleri birçok araç sever tarafından merakla bekleniyor.