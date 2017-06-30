Atmosfere Giren Bir Asteroidin Başına Neler Gelir?

NASA, 4 yıl önce atmosfere giren 20 metre uzunluğundaki meteoru simüle etti. Görüntüler, cismin büyük bir hızda eriyip paramparça olduğunu gösteriyor.

Dört yıl önce körüklü bir şehir içi otobüsü boyutundaki göktaşı, Rusya’nın Chelyabinsk şehrinin gökyüzünde net bir şekilde görülen yaklaşık 100 kilometrelik iz bırakarak paramparça oldu. Yere düşen parçalar yüzünden toplamda 1.200 kişi yaralandı:

NASA, uzaydan gelen nesnelerle yapılan bu nadir ancak tehlikeli karşılaşmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir süper bilgisayar kullanarak, Chelyabinsk asteroidini simüle etti. 3D model, ajansın ATAP projesi kapsamında geliştirildi. Süper bilgisayarlar aracılığıyla yapılan bunun gibi yüksek doğruluk oranına sahip simülasyonlar, asteroitlerin atmosfere giriş sırasında neler yaşadıklarını gösteriyor. Aynı zamanda neden olabileceği hasar miktarı hakkında araştırmacılara fikir sunuyor.

Aşağıdaki simülasyonda gördüğünüz Chelyabinsk asteroidi, saniyede 20 kilometre ya da saatte 72 bin kilometrelik bir hıza sahipti ve 20 metrelik bir genişliği bulunuyordu.

Turuncu ve kırmızı alanlar, atmosfere giriş sırasında etrafında oluşturulan sıcak, yüksek basınçlı şok dalgasını temsil ederken, gri ve siyah alanlar asteroidin kayalık kütlesini temsil ediyorlar. Şok dalgası, cismin burnunda hasara neden olup yassı bir şekilde erimesine neden oluyor. Asteroidin düzensiz şekli nedeniyle ortaya çıkan aerodinamik istikrarsızlıklar bu yüksek sıcaklıklarda hiçbir sorun teşkil etmiyor, ancak bol miktarda termal radyasyon açığa çıkıyor.