Saatteki Hızı Yalnızca 15 km Olan, Dünyanın En Yavaş Ford GT'si

Dünyanın ve Amerika'nın en sevdiği spor otomobillerinden biri Ford GT, hız sınırlaması ile dünyanın en yavaş otomobili konumunda. Elbette işin içinde bir bit yeniği var.

Yeni veya eski hiç fark etmez, spor otomobillere düşkün kişilerin çoğu Ford GT'ye bayılır. 2004 Ford GT de bir istisna değil, hatta bir prototip olması onu iyice göz alıcı hale getiriyor.

Aslında 2004 Ford GT CP1 basit bir prototipten öteydi: Üretim onayını kapmıştı. 2003 yılında gelişimine başlanan Ford GT CP1, parlak bir geleceğin temsilcisi olacaktı.

Söz konusu prototip o kadar özel bir modeldi ki; orijinal GT ekibinin 13 üyesi aracın muhtelif yerlerine imza attı. 13 kişi içinde Carroll Shelby, Bill Ford, GT Tasarım Şefi Camillo Pardo ve GT Baş Tasarım Mühendisi Fred Goodnow gibi efsaneler de yer alıyordu.

Sıradan araçlarda kullanılan metaller 2004 Ford GT'de fazla yoğun değildi. Ford GT'nin yıldız oyuncuları hafiflikleri ve sağlamlıkları ile dikkat çeken alüminyum ve karbon fiberdi. Hızlı salınımlı valflar benzin deposuna bağlıydı; böylece hızlı yakıt değişimleri de mümkün oluyordu. 8 silindirli motorun sesini duymak için kırmızı bir tuşa dokunmanız gerekiyordu.

Şimdi işin en çarpıcı noktasına geliyoruz: Otomobil hızı saatte sadece 15 kilometre ile elektronik olarak sınırlandırılmıştı. Zira araç yalnızca gösterim amaçlıydı. Yani Ford GT 2004'ün yollara çıkması yasaktı.

Otomobil Scottsdale'de müzayedeye çıkacak. Söz konusu açık artırma 14-22 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Umarız otomobili satın alan kişi onu bir oturak olarak kullanmaz ve aracı orijinal hızına döndürmenin bir yolunu bulur. Zira böyle bir güzellik, sokaklarda dolaşmayı hak ediyor.